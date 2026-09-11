Ricky Martin lanza EP con canciones clave de su carrera

El artista puertorriqueño Ricky Martin estrenó el jueves el EP 'ReVivo', un nuevo proyecto musical que celebra su legado a través de una selección de canciones que han marcado distintas etapas de su carrera.

El EP está integrado por seis canciones y reúne a Martin con Carín León en 'A Medio Vivir' , Kany García en 'Asignatura Pendiente', Los Ángeles Azules y TINI en ' Vuelve' , Luan Santana en 'Estranho ', Grupo Frontera en 'Tu Recuerdo' y Christian Nodal en ' Fuego de Noche, Nieve de Día'.

Según resalta un comunicado enviado por los representantes de Martin, cada colaboración "aporta una nueva identidad al proyecto, llevando las canciones hacia territorios que van desde el pop latino y la bachata hasta la cumbia y el mariachi".