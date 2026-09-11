Identifican a joven asesinado y atado de manos y pies en La Ceiba, Atlántida

La Ceiba, Atlántida. Como Mayky Ramón Mejía Gómez, de 30 años, fue identificado el joven que fue asesinado y encontrado atado de manos y pies la noche del jueves en la borda del río Bonito, sector Bonitillo de la colonia Sinaí, en La Ceiba, Atlántida.

Familiares informaron que Mayky Ramón Mejía Gómez se desempeñaba como repartidor de productos mediante el servicio de delivery. Su cuerpo fue localizado en una zona cercana al río Bonito, donde también fue encontrado otro cadáver de sexo masculino.

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría sido atacado con arma de fuego. Sin embargo, serán las investigaciones de las autoridades y los resultados de Medicina Forense los que establezcan las circunstancias exactas de su muerte.

El cuerpo de Mayky Ramón Mejía Gómez fue encontrado con las manos y los pies atados, según el reporte sobre el hallazgo. La escena fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes y levantar las evidencias que puedan ayudar a esclarecer el crimen.