Inflación en Honduras alcanza el 6.20%: ¿cómo impacta al bolsillo?

San Pedro Sula, Honduras. El alza de los combustibles, los alimentos y la energía eléctrica presiona el costo de vida en Honduras, mientras las condiciones climáticas adversas afectan la producción agrícola. La inflación interanual de Honduras llegó a 6.20% en agosto de 2026, frente al 4.16% registrado en agosto de 2025, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Banco Central de Honduras (BCH). El aumento estuvo impulsado principalmente por el incremento de los precios internacionales del petróleo y el encarecimiento de los alimentos, factores que también están relacionados con las condiciones climáticas adversas. El rubro de Transporte fue el que más contribuyó a la inflación, con 2.60 puntos porcentuales, debido principalmente al aumento de los precios de los combustibles.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron otros 1.46 puntos porcentuales. Entre los productos que registraron aumentos están la papa, cebolla, frijoles, huevos y algunos cortes de carne. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las condiciones climáticas adversas, entre ellas la reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas, han afectado la producción agrícola y elevado los costos de algunos productos.

Más productos suben de precio

El impacto se refleja en una amplia parte de los productos y servicios que consumen los hondureños. De los 405 bienes y servicios que integran la cesta utilizada para medir el IPC, el 64% aumentó de precio durante agosto. Entre los productos que más subieron ese mes estuvieron el diésel, las gasolinas súper y regular, cebolla, papa, frijoles y huevos. También aumentaron algunos servicios educativos. En agosto, los precios aumentaron 0.79% respecto a julio, mientras que la inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 alcanzó 4.78%.

La zona Sur registra el mayor aumento

Por regiones, la zona sur presentó la inflación interanual más alta, con 7.79%, seguida por Resto Norte, con 6.72%, y Resto Central, con 6.45%. El escenario genera presión para los próximos meses, debido a que la reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas podrían continuar afectando la producción agrícola y, en consecuencia, los precios de los alimentos.

Economistas advierten sobre el impacto en los hogares

Christian Duarte, exministro de Finanzas, se refirió a la situación a través de sus redes sociales y señaló que la inflación interanual de agosto, de 6.20%, es el valor más alto de los últimos cuatro años, al menos. También indicó que supera el “rango de tolerancia” de hasta el 5% y agregó que el mayor crecimiento viene dado por el alza en los precios de los combustibles, alimentos y energía eléctrica. “Justamente los rubros en los que el "grandioso" recorte presupuestario de inicios de año fue más fuerte. El cierre de Ormuz y la sequía producto del fenómeno de El Niño van a continuar y ahondar. El gabinete económico debe dar la cara al pueblo y explicar con claridad la estrategia a seguir. De seguir como vamos el futuro es desolador: cierre de negocios, pobreza y migración”, afirmó Duarte. Por su parte, Jorge Henríquez, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), explicó a LA PRENSA que el lempira rinde cada vez menos a los hondureños y que los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Según Henríquez, esta situación también tiene efectos en la alimentación de las familias. Señaló que quienes antes consumían carne de res, mariscos o pollo están sustituyendo esas fuentes de proteína por alimentos como tortilla, papa y yuca. “No pueden tener una dieta balanceada especialmente como se están alimentando a los niños”. Henríquez indicó que los aumentos del salario mínimo se quedan por debajo de los altos costos de vida. Agregó que algunas personas utilizan las remesas para compensar esos gastos y cubrir servicios y consumo inmediato, mientras que quienes no reciben ese apoyo financiero tienen que recurrir al endeudamiento, incluso mediante tarjetas de crédito. “Recordemos que el 60% de la inflación son productos importados, eso significa que a medida los productos se traigan de otro lado, y el combustible para transportarlos, esto continuará”.