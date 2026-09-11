Al menos seis heridos tras fuerte accidente en Taulabé, Comayagua

Taulabé, Comayagua. Al menos seis personas resultaron heridas este viernes en un accidente de tránsito registrado en Taulabé, Comayagua, cuando un vehículo gris fue impactado y arrastrado por un camión distribuidor de productos. De acuerdo con la información preliminar, las personas que se transportaban en el automóvil gris salían del centro de Taulabé con dirección a la carretera CA-5, para continuar su ruta hacia el norte del país. El vehículo fue alcanzado por el camión, que lo golpeó y posteriormente lo arrastró como consecuencia del impacto.

En el accidente también resultó afectada una persona que se conducía en una motocicleta, según los reportes preliminares. Entre los heridos habría niños, aunque este dato todavía está pendiente de confirmación por parte de las autoridades o de los centros asistenciales que recibieron a los afectados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras el accidente, las personas heridas fueron trasladadas en vehículos particulares hacia distintos centros asistenciales de la zona para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de las lesiones que presentan los afectados.