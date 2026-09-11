¿Por qué llevaron a Washington los restos del avión accidentado de Lanhsa?

La Ceiba, Honduras. Partes clave del avión Jetstream 31-32 de la aerolínea Lanhsa, correspondiente al vuelo LNH-018 que cayó al mar el 17 de marzo de 2025, llegaron este lunes al muelle de cabotaje de La Ceiba.

Entre las piezas recuperadas figuran el fuselaje, los motores y las grabadoras de vuelo, que fueron embalados para su traslado a Washington, Estados Unidos, donde serán sometidos a peritajes especializados.

El accidente ocurrió a unos 800 metros de la pista del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, y a una profundidad aproximada de 45 metros. La tragedia dejó 12 muertos y cinco sobrevivientes. Entre las víctimas estaban el artista Aurelio Martínez y los pilotos Luis Araya y Francisco Lagos.

Asimismo murieron: Carlos Edwin Mejía, su esposa Alba Rosa Acosta y sus hijas Karla y Kimberly Mejía. La lista de víctimas incluye además a Seida Torres, Andrea Flores, Angie Flores, Yeimi Duarte y Nidia Miranda Benítez.