Tribunal avanza en proceso judicial por el homicidio de Keyla Martínez

Este jueves 10 de septiembre finalizó la evacuación de los medios de prueba en el proceso judicial contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, a quien se le supone responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez. El Tribunal de Sentencia tiene previsto realizar, a las 7:30 de la noche, una inspección judicial en la celda policial número 10 de la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. La diligencia forma parte de las actuaciones probatorias relacionadas con el proceso que se sigue por la muerte de la joven estudiante, ocurrida mientras permanecía bajo custodia policial.

Una vez finalizada la inspección judicial, el Tribunal de Sentencia determinará la fecha en la que se desarrollará la etapa de conclusiones del caso. El proceso contra Perdomo Sarmiento ha generado amplio interés público desde la muerte de Martínez, debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho y a que la joven se encontraba detenida en una dependencia policial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Keila Patricia Martínez, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), falleció en febrero de 2021 dentro de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza, Intibucá.

Este día finalizó la evacuación de medios de prueba en el caso contra el ciudadano Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, a quien se le supone responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de la estudiante de enfermería Keila Patricia Martínez.



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Tras conocerse el fallecimiento, el caso generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió y derivó en una investigación y posterior proceso judicial. Desde entonces, el caso ha sido seguido de cerca por la ciudadanía y por organizaciones defensoras de derechos humanos.

La muerte de Martínez también provocó un amplio debate público sobre la protección de las personas que permanecen bajo custodia del Estado. El proceso judicial contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento continúa ahora con el cierre de la etapa de evacuación de medios de prueba y la diligencia de inspección judicial prevista para este día.