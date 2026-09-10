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Tribunal avanza en proceso judicial por el homicidio de Keyla Martínez

Finaliza la evacuación de pruebas en el caso contra Jarol Perdomo por la muerte de Keyla Martínez, ocurrida en 2021

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 18:41 -
  • Aneth Flores
Tribunal avanza en proceso judicial por el homicidio de Keyla Martínez

Estudiante de enfermería Keila Patricia Martínez.

Este jueves 10 de septiembre finalizó la evacuación de los medios de prueba en el proceso judicial contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, a quien se le supone responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez.

El Tribunal de Sentencia tiene previsto realizar, a las 7:30 de la noche, una inspección judicial en la celda policial número 10 de la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.

La diligencia forma parte de las actuaciones probatorias relacionadas con el proceso que se sigue por la muerte de la joven estudiante, ocurrida mientras permanecía bajo custodia policial.

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Una vez finalizada la inspección judicial, el Tribunal de Sentencia determinará la fecha en la que se desarrollará la etapa de conclusiones del caso.

El proceso contra Perdomo Sarmiento ha generado amplio interés público desde la muerte de Martínez, debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho y a que la joven se encontraba detenida en una dependencia policial.

Keila Patricia Martínez, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), falleció en febrero de 2021 dentro de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza, Intibucá.

Tras conocerse el fallecimiento, el caso generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió y derivó en una investigación y posterior proceso judicial.

Desde entonces, el caso ha sido seguido de cerca por la ciudadanía y por organizaciones defensoras de derechos humanos.

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La muerte de Martínez también provocó un amplio debate público sobre la protección de las personas que permanecen bajo custodia del Estado.

El proceso judicial contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento continúa ahora con el cierre de la etapa de evacuación de medios de prueba y la diligencia de inspección judicial prevista para este día.

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Concluida esta actuación, corresponderá al Tribunal de Sentencia fijar la fecha para la etapa de conclusiones, de acuerdo con el desarrollo del proceso.

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Redacción web
Aneth Flores

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