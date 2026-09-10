El ritmo de Colombia llegará a las calles de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Con música, tradición y un mensaje de hermandad entre Colombia y Honduras, la delegación del Liceo Lunita de Chía, procedente de Cundinamarca, Colombia, llegó a San Pedro Sula para participar en las actividades conmemorativas de las Fiestas Patrias. La delegación está integrada por 122 personas, entre músicos y acompañantes, quienes tendrán una participación especial en dos importantes eventos que se desarrollarán en la ciudad durante septiembre. Su primera presentación será este 13 de septiembre, durante la celebración del centenario del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), que realizará una competencia de bandas marciales en sus instalaciones a partir de las 8:00 de la mañana. Posteriormente, la delegación colombiana participará en el cierre de los Desfiles Patrios del 15 de septiembre, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de Honduras. El Liceo Lunita de Chía tiene una amplia trayectoria en el ámbito de las bandas marciales. Sus fundadores y organizadores, Alejandro Pineda y Elizabeth Barrera, también están al frente del Festival Internacional de Bandas Marciales Ciudad de la Luna, que se celebra en el municipio de Chía, Cundinamarca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Este festival reúne cada año a delegaciones provenientes de diferentes países y se ha consolidado como un espacio de intercambio cultural y musical. De acuerdo con sus organizadores, el evento ha contado con la participación de representantes de más de ocho países.

Elizabeth Barrera, coordinadora de la delegación, expresó su agradecimiento al pueblo sampedrano y a Honduras por la invitación. “Un agradecimiento especial a todo el pueblo de San Pedro Sula, a toda su comunidad y a Honduras, un país maravilloso que ya hemos tenido la oportunidad de visitar y del que nos hemos ido enamorados”, manifestó a LA PRENSA.

Barrera explicó que los 122 integrantes de la Banda Marcial del Liceo Lunita de Chía llegan como invitados especiales para acompañar al JTR en la celebración de su centenario y participar en las Fiestas Patrias. Asimismo, destacó los vínculos que existen entre ambos países a través de los encuentros internacionales de bandas. “San Pedro Sula y Honduras han tenido la oportunidad de enviar bandas y delegaciones a participar en nuestro festival, con presentaciones maravillosas. Hoy estamos aquí como invitados especiales para vivir el centenario del José Trinidad Reyes y las Fiestas Patrias de Honduras”, señaló. La delegación colombiana confirmó que estará presente el 13 de septiembre en las actividades del JTR y posteriormente participará el 15 de septiembre en los desfiles patrios, donde tendrá la responsabilidad de cerrar el recorrido junto a la banda del instituto sampedrano.

“Vamos a estar en esas dos oportunidades: el 13, en la conmemoración con el José Trinidad Reyes, y el 15, haciendo desfile y cerrando los desfiles, celebrando las Fiestas Patrias, que es algo maravilloso”, afirmó Barrera.