Vuelve el bono para hondureños retornados, pero con un monto reducido

San Pedro Sula, Honduras. El Instituto Nacional de Migración (INM) reactivará a partir de octubre el apoyo económico destinado a los hondureños migrantes retornados al país, informó Carlos Cordero, director de la institución. El funcionario detalló que cada persona retornada recibirá un bono de 2,500 lempiras, con el propósito de que cuente con recursos económicos al momento de ingresar nuevamente a Honduras. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 27 de enero, por lo que el beneficio será entregado también a quienes hayan retornado al país desde esa fecha. “Vamos a empezar a partir del mes de octubre a dar un apoyo de 2,500 lempiras, para que estas personas tengan algo al momento de ingresar al país. Este apoyo va a ser retroactivo desde el 27 de enero, por todas las personas que han ingresado al país”, explicó Cordero.

Cordero confirmó que el apoyo económico será entregado a los 32,704 hondureños retornados registrados durante este año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El INM cuenta con información de las personas beneficiarias, incluyendo el departamento y municipio donde residen, por lo que las autoridades se comunicarán con ellos para indicarles dónde y cómo podrán reclamar el dinero. “Nosotros tenemos el registro de todos ellos, tenemos la información de qué departamento y en qué municipio viven. Vamos a sacar las comunicaciones para que ellos se aboquen a cierto lugar donde vamos a empezar para que puedan reclamar esta ayuda”, explicó el director de Migración.

El funcionario aseguró que los fondos ya fueron aprobados y que actualmente se trabaja en el mecanismo para realizar los desembolsos mediante una institución financiera. “Esto ya está aprobado, solo estamos haciendo que lo vamos a manejar a través de una institución financiera para que sea todo de forma transparente”, manifestó. Agregó que el objetivo es garantizar una adecuada liquidación de los recursos y que exista transparencia en el manejo de los fondos destinados a los migrantes retornados. Durante la etapa inicial del proceso de deportaciones, los hondureños retornados recibían un apoyo de 100 dólares, además de un bono para supermercado y un boleto de autobús de acuerdo con el destino al que se dirigían.