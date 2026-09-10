Congreso prepara mesa de trabajo para revisar alzas en productos de la canasta básica

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional acordó conformar una mesa de trabajo con representantes de distintas comisiones legislativas y dependencias del Poder Ejecutivo para analizar el aumento de precios registrado en productos de primera necesidad. La instancia tendrá entre sus objetivos revisar el comportamiento de los precios de la canasta básica, identificar posibles casos de especulación y determinar los mecanismos legales que permitan aplicar sanciones cuando se comprueben incrementos sin una justificación técnica. La decisión fue tomada luego de que en el pleno se planteara la necesidad de investigar las alzas reportadas en productos de consumo masivo, entre ellos el cartón de huevos y otros alimentos esenciales para las familias hondureñas.

En la mesa participarían la Comisión de Finanzas, la Comisión de Presupuesto, la Secretaría de Desarrollo Económico y organismos encargados de la protección de los consumidores. Durante la discusión, diputados cuestionaron que los cambios en el precio de los combustibles sean utilizados como argumento para incrementar el costo de los productos. Señalaron que, cuando los carburantes bajan de precio, esa reducción no necesariamente llega al consumidor mediante una disminución equivalente en los alimentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Se deben sancionar a aquellas personas que utilicen la necesidad del pueblo hondureño para determinar el alza a un producto que en este momento no está en escasez. Cuando los combustibles disminuyen no disminuye el precio de un producto, queda en el precio establecido, no se congela ni hay una reducción, y eso ya lo hemos visto por años", manifestó Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal.

Espinal también planteó la necesidad de ampliar las labores de inspección de la Fiscalía de Protección al Consumidor, de manera que los operativos no se concentren únicamente en las principales ferias de la capital y puedan extenderse a establecimientos comerciales y mercados de distintas zonas del país. La diputada consideró que las acciones de vigilancia deben comenzar cuanto antes, debido al impacto que los incrementos de precios y el pago de los servicios básicos representan para la economía de los hogares. "Considero sumamente importante que se realice una acción positiva porque ya no aguantamos tanto trancazo. Ya vamos acercándonos a la temporada de fin de año, donde vienen aumentos en los productos que utilizamos para la época, por lo que desde ahora podemos ir regulando esto para que el impacto no sea mayor en los próximos meses", puntualizó la diputada Espinal.