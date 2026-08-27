Un plato de comida caliente que costaba L80, hoy vale L110 ante alzas en verduras y huevos

San Pedro Sula, Honduras. El incremento en el precio de varios productos de la canasta básica no solo golpea la economía de los hogares hondureños, sino que también pone bajo presión a los negocios dedicados a la venta de alimentos en los mercados de San Pedro Sula.
Vendedores de comida de la Plaza Típica y del mercado Guamilito aseguran que en las últimas semanas han enfrentado aumentos en productos esenciales como huevos, cebolla, papa, tomate, verduras y carnes, situación que ha reducido sus márgenes de ganancia y los ha obligado, en algunos casos, a trasladar parte del incremento al consumidor.
Un plato de comida que anteriormente podía encontrarse entre 80 y 90 lempiras ahora puede alcanzar entre 100 y 110 lempiras, dependiendo de los ingredientes y del establecimiento.
La propietaria Karen Leiva quien tiene un negocio de comidas en la Plaza Típica, ubicada en la tercera avenida del centro de San Pedro Sula, manifestó a LA PRENSA que el comportamiento de los precios se suma a una reducción en las ventas.
“A diferencia de años anteriores, las ventas han sido bajas y los costos han ido en alza”, señaló.
La comerciante explicó que durante los primeros meses del año intentaron absorber los incrementos para evitar afectar a sus clientes, pero que mantener esa estrategia se ha vuelto insostenible.
“Ya no podemos absorber el costo como lo estuvimos haciendo a principio de año, por no perder clientes, pero ya no podemos seguir y tenemos que trasladar esto al cliente final. Nos toca pagar a nuestros trabajadores y demás servicios”, expresó.
En la Plaza Típica funcionan alrededor de 22 puestos de comida, donde se ofrecen desayunos, almuerzos, sopas y cenas.
Frutas también encarecen
El incremento de los precios también afecta a los vendedores de jugos naturales, quienes han visto aumentar el costo de las frutas utilizadas para preparar sus bebidas.
Rosario Ramos, vendedora de jugos naturales en la Plaza Típica, informó a LA PRENSA que frutas como el melón, la sandía y la piña han registrado aumentos notorios.
Según explicó, un melón que anteriormente compraba a unos 20 lempiras ahora puede costar entre 35 y 50 lempiras. La situación también se presenta con otras frutas, como la sandía y la naranja dulce.
Para la preparación de jugos de guanábana, los comerciantes han llegado a pagar hasta 300 lempiras por el producto, mientras que la docena de naranja agria puede alcanzar en ocasiones los 80 lempiras.
Estos incrementos terminan impactando el precio final de los jugos, debido a que los vendedores deben cubrir, además del costo de las frutas, otros gastos relacionados con la operación de sus negocios.
La situación también fue constatada en el mercado Guamilito, uno de los principales centros de abastecimiento de San Pedro Sula.
Durante una visita realizada por el equipo periodístico de LA PRENSA, varios locatarios señalaron que las ventas han disminuido este año y que el aumento de los productos ha complicado sus operaciones.
Doña María Martínez manifestó que los comerciantes deben realizar una inversión cada vez mayor para mantener sus negocios, mientras los ingresos no aumentan al mismo ritmo.
“Ya no se pueden sostener los mismos precios porque no solo son los gastos de los insumos, sino también los servicios que toca pagar”, explicó.
Los vendedores aseguran que mantener los precios anteriores se vuelve cada vez más difícil, pero también reconocen que aumentar demasiado el costo de los platos puede alejar a los clientes, especialmente en un contexto en el que las familias buscan opciones económicas para alimentarse.
Así, los negocios de comida enfrentan un doble desafío: absorber el aumento de los insumos y reducir sus ganancias o trasladar parte del costo al consumidor y arriesgarse a perder ventas