Un plato de comida caliente que costaba L80, hoy vale L110 ante alzas en verduras y huevos

San Pedro Sula, Honduras. El incremento en el precio de varios productos de la canasta básica no solo golpea la economía de los hogares hondureños, sino que también pone bajo presión a los negocios dedicados a la venta de alimentos en los mercados de San Pedro Sula.

Vendedores de comida de la Plaza Típica y del mercado Guamilito aseguran que en las últimas semanas han enfrentado aumentos en productos esenciales como huevos, cebolla, papa, tomate, verduras y carnes, situación que ha reducido sus márgenes de ganancia y los ha obligado, en algunos casos, a trasladar parte del incremento al consumidor.

Un plato de comida que anteriormente podía encontrarse entre 80 y 90 lempiras ahora puede alcanzar entre 100 y 110 lempiras, dependiendo de los ingredientes y del establecimiento.

La propietaria Karen Leiva quien tiene un negocio de comidas en la Plaza Típica, ubicada en la tercera avenida del centro de San Pedro Sula, manifestó a LA PRENSA que el comportamiento de los precios se suma a una reducción en las ventas.

“A diferencia de años anteriores, las ventas han sido bajas y los costos han ido en alza”, señaló.

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La comerciante explicó que durante los primeros meses del año intentaron absorber los incrementos para evitar afectar a sus clientes, pero que mantener esa estrategia se ha vuelto insostenible.

“Ya no podemos absorber el costo como lo estuvimos haciendo a principio de año, por no perder clientes, pero ya no podemos seguir y tenemos que trasladar esto al cliente final. Nos toca pagar a nuestros trabajadores y demás servicios”, expresó.