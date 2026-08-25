Urge instalar transformadores en el CEB Lila Luz de Maradiaga

San Pedro Sula, Honduras. Las altas temperaturas que durante buena parte del año se sienten en San Pedro Sula se han convertido en un desafío para los alumnos y docentes del centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga, en barrio Cabañas, donde el sistema eléctrico ya no alcanza a suplir la demanda energética de la institución. Merlíng Paredes, director del centro educativo, explicó que las caídas de amperaje se han vuelto frecuentes y limitan el uso de los equipos instalados. La situación incluso se hizo evidente durante el recorrido que realizó el equipo de Diario LA PRENSA, cuando se produjo un bajón de energía mientras visitaba la biblioteca lúdica. El problema se acentúa durante el verano, cuando el calor se vuelve insoportable, ya que en algunas aulas reciben clases entre 30 y 35 estudiantes. “Los ventiladores ayudan, pero no son suficientes cuando tenemos temperaturas de más de 40 grados”, dijo Paredes.

Ante esa realidad, la escuela comenzó a buscar una solución para climatizar las aulas. Con fondos de la matrícula gratis adquirió 20 centrales de aire acondicionado, que se suman a otras 12 que ya habían sido instaladas en distintos espacios del centro. No obstante, la deficiencia energética impide que las que ya están instaladas se usen de manera simultánea, mientras que las 20 nuevas permanecen almacenadas desde principios de 2026, a la espera de que se refuerce la infraestructura eléctrica para instalarlas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la entrada de la oficina de Dirección se observan las unidades todavía embaladas. Para resolver el problema, el centro adquirió tres transformadores de 75 KVA, valorados en L264,000, siguiendo las recomendaciones del dictamen técnico que hizo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), pero todavía no han sido instalados, lo que ha retrasado el proyecto de climatización de aulas.

Esto debido a que el proceso requiere una inversión adicional. De acuerdo con las cotizaciones realizadas por el centro, los materiales para instalar los transformadores rondan los L139,000, mientras que la construcción de los circuitos eléctricos internos requiere unos L526,000 y la instalación de los aires otros L143,000. En conjunto, el proyecto supera los L800,000, por lo que las autoridades escolares comenzaron a buscar apoyo para poder ejecutarlo por etapas. Paredes explicó que ya realizaron una primera visita a la oficina regional de la Enee para solicitar apoyo con la instalación, donde encontraron buena disposición de las autoridades. Sin embargo, el centro aún está a la espera de un nuevo acercamiento para dar seguimiento a la gestión, con la esperanza de que la estatal pueda asumir la instalación de los transformadores y, de ser posible, también los materiales que requiere ese trabajo. Una vez instalados, el siguiente paso será construir los circuitos eléctricos internos que llevarán la energía hasta las aulas y, finalmente, instalar las nuevas unidades de aire acondicionado.

La demanda de energía ha aumentado a medida que el centro ha ido creciendo. Actualmente atiende a unos 850 alumnos de primero a noveno grado, en dos jornadas, y además de las aulas cuenta con biblioteca, sala de computación, espacios audiovisuales, cocina didáctica y talleres de electricidad y electrónica. Buena parte de los espacios y equipos se han incorporado con recursos de matrícula gratis, el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, la cooperación internacional y empresas socialmente responsables que han respaldado al centro con distintos proyectos. Para Paredes, esas mejoras han permitido ofrecer más herramientas y mejores condiciones de aprendizaje a los alumnos, al tiempo que han llevado a que los cooperantes y la Secretaría de Educación lo consideren un centro modelo por su gestión académica y administrativa.