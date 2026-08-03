El Lila Luz de Maradiaga celebra 46 años y busca apoyo para climatizar sus aulas

San Pedro Sula, Honduras

Con presentaciones artísticas, cuadros de danza, coreografías y una muestra gastronómica preparada por estudiantes de todos los niveles, el centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga celebró su 46 aniversario de servicio educativo en San Pedro Sula.

La jornada reunió a alumnos, docentes, padres de familia e invitados especiales en una actividad que resaltó la identidad y el crecimiento de una institución que, desde su fundación en 1980, ha contribuido a la formación académica de miles de niños y jóvenes.

Ubicado en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, el Lila Luz de Maradiaga registra una población estudiantil de uno 978 alumnos en las jornadas matutina y vespertina. Su oferta académica comprende formación tecnológica, técnica y bilingüe, consolidándose como uno de los centros educativos de mayor reconocimiento en la ciudad.

Durante la celebración, Merling Paredes, director del centro educativo destacó que el Lila Luz de Maradiaga se ha consolidado como un referente de la educación pública en Honduras gracias a sus resultados académicos y a la diversidad de su oferta formativa.

"Lila Luz de Maradiaga es reconocido como un centro educativo modelo a nivel nacional; sus resultados académicos y su oferta educativa así lo demuestran", expresó Paredes.