El Lila Luz de Maradiaga celebra 46 años y busca apoyo para climatizar sus aulas

Con presentaciones artísticas, cuadros de danza, coreografías y una muestra gastronómica preparada por estudiantes de todos los niveles, el centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga celebró su 46 aniversario de servicio educativo en San Pedro Sula.
La jornada reunió a alumnos, docentes, padres de familia e invitados especiales en una actividad que resaltó la identidad y el crecimiento de una institución que, desde su fundación en 1980, ha contribuido a la formación académica de miles de niños y jóvenes.
Ubicado en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, el Lila Luz de Maradiaga registra una población estudiantil de uno 978 alumnos en las jornadas matutina y vespertina. Su oferta académica comprende formación tecnológica, técnica y bilingüe, consolidándose como uno de los centros educativos de mayor reconocimiento en la ciudad.
Durante la celebración, Merling Paredes, director del centro educativo destacó que el Lila Luz de Maradiaga se ha consolidado como un referente de la educación pública en Honduras gracias a sus resultados académicos y a la diversidad de su oferta formativa.
"Lila Luz de Maradiaga es reconocido como un centro educativo modelo a nivel nacional; sus resultados académicos y su oferta educativa así lo demuestran", expresó Paredes.
Además de conmemorar un nuevo aniversario, la dirección del centro aprovechó la actividad para presentar uno de los proyectos prioritarios para los próximos meses: la climatización de todas las aulas de clase.
Las autoridades explicaron que, aunque la alcaldía de San Pedro Sula ya se comprometió a aportar la mano de obra necesaria para la instalación del sistema, aún requieren el apoyo de diputados, cooperantes y de la empresa privada para adquirir los equipos y materiales.
Entre las necesidades figuran la compra de unidades de aire acondicionado, cableado eléctrico especializado y la instalación de tres transformadores que permitan garantizar el funcionamiento del sistema en todo el plantel.
Como parte de las buenas noticias para la comunidad educativa, la dirección informó que la organización Cepudo autorizó esta semana el inicio del proyecto de construcción de un nuevo laboratorio de Ciencias Naturales.
La obra permitirá fortalecer el aprendizaje práctico de los 978 estudiantes del centro y ampliar los espacios destinados a la enseñanza científica.
Las autoridades señalaron que este proyecto forma parte de los esfuerzos por modernizar la infraestructura del plantel y continuar elevando la calidad educativa que reciben los alumnos.
Con la celebración de su 46 aniversario, el Lila Luz de Maradiaga reafirmó su compromiso de seguir formando generaciones de estudiantes, al tiempo que impulsa proyectos para ofrecer mejores condiciones de aprendizaje a su comunidad educativa.