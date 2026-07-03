De enero a junio, el chimbo de gas doméstico subió L11.48 en San Pedro Sula pese al subsidio

San Pedro Sula, Honduras

El subsidio al gas licuado de petróleo (LPG) es para los propietarios de puestos de comida en los mercados de San Pedro Sula, un respiro a sus finanzas tras varios meses de enfrentar constantes incrementos en el costo de los insumos esenciales para sus negocios. El precio del gas, aunque se mantiene congelado, ha experimentado variaciones importantes, a lo que suman los aumentos unilaterales que aplican algunos proveedores de forma no regulada. Locatarios explicaron que, pese al aumento en el precio del gas, optaron por mantener sin cambios el valor de sus platillos para no afectar a los consumidores ni perder clientela. Sin embargo, reconocieron que esa decisión redujo considerablemente sus márgenes de ganancia. María Martínez, comerciante del mercado Guamilito de San Pedro Sula, afirmó que el constante aumento en los costos de operación ha afectado la economía de los pequeños emprendedores, quienes enfrentan mayores dificultades para sostener sus negocios y obtener ganancias.

El precio del Gas Licuado de Petróleo (LPG) doméstico en San Pedro Sula registra una variación acumulada de L11.48 entre enero y junio de 2026, pese a que el producto continúa bajo un esquema de subsidio estatal para reducir el impacto en los hogares y pequeños negocios. De acuerdo con los precios publicados por la Secretaría de Energía, el cilindro de GLP doméstico se cotizaba en L216.99 a partir del 26 de enero, valor que se mantuvo sin cambios durante las semanas del 2 y 9 de febrero. Sin embargo, para la estructura vigente desde el 29 de junio de 2026, el precio en San Pedro Sula pasó a L228.47. Esto significa que el GLP doméstico en la capital industrial acumuló un incremento de L11.48, equivalente a una variación aproximada de 5.3% respecto al precio observado a finales de enero. Aunque en la última estructura de precios el informe oficial indica que el valor del GLP doméstico “se mantiene” por el apoyo económico temporal, el precio actual ya es mayor al registrado al inicio del período analizado. El comportamiento también se observa en el GLP vehicular, que en San Pedro Sula pasó de L40.49 por galón el 26 de enero a L45.89 el 29 de junio. En este caso, la variación acumulada fue de L5.40, lo que representa un aumento aproximado de 13.3%.

"Los aumentos nos golpean porque también han subido otros productos y las ventas ya no son las mismas. Un subsidio al gas LPG es algo positivo porque nos ayudará a reducir gastos y a mantener los precios para nuestros clientes", manifestó la comerciante. Martínez señaló que el gas es un insumo indispensable para la preparación de alimentos, por lo que cualquier reducción en su costo representa un alivio para ellos, quienes durante los últimos meses han absorbido los incrementos para evitar trasladarlos al consumidor.

En algunos negocios, el consumo alcanza entre tres y cinco cilindros de gas cada dos días, lo que representa uno de los principales gastos de operación. A ello se suma el incremento en el precio de otros productos e insumos, mientras las ventas continúan disminuyendo. Asimismo, varias vendedoras de tortillas señalaron que cada incremento en el precio del gas LPG representa un fuerte impacto para su economía, ya que este es un insumo indispensable para la elaboración diaria de su producto.

"Este subsidio nos da un poco de alivio, porque ya no estaremos pensando que el gas volverá a subir cada dos o tres meses. Para nosotras es un apoyo importante, ya que dependemos completamente de este combustible para trabajar", expresó una de las comerciantes. Durante 2026, el precio del cilindro de gas LPG de 25 libras registró varios incrementos, entre ellos un alza de L7.48 en mayo y otra de L4.01 en junio, acumulando un aumento de L11.49 en apenas dos meses, lo que elevó los costos de operación para cientos de pequeños negocios dedicados a la preparación de alimentos. Ante este panorama, los comerciantes esperan que el subsidio al gas les permita aliviar parte de la carga económica que han enfrentado en los últimos meses y mantener estables los precios de los alimentos que ofrecen diariamente a la población sampedrana.