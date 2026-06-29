Cierre de calles afecta el tránsito y las ventas en el centro de SPS

San Pedro Sula

Diversas calles del centro de San Pedro Sula permanecen cerradas desde hace aproximadamente una semana, una situación que ha generado complicaciones en la circulación vehicular y una disminución en la actividad comercial de la zona. Entre los puntos afectados se encuentran la tercera avenida del centro de la ciudad, la Segunda Calle en el barrio Guamilito, la séptima calle y octava avenida, así como la séptima calle y novena avenida en el barrio El Benque. También se reportan restricciones en otros sectores del casco urbano.

Comerciantes consultados manifestaron que los cierres han reducido considerablemente la afluencia de clientes, lo que ha impactado directamente en sus ingresos. "Prácticamente llevamos una semana con las calles cerradas y las ventas han bajado porque muchas personas prefieren no ingresar al centro", expresó uno de los propietarios afectados.

Los empresarios esperan que las obras o intervenciones concluyan en el menor tiempo posible para restablecer el acceso a los establecimientos y recuperar el flujo habitual de compradores.

Mientras tanto, conductores y peatones deben utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades para evitar congestionamientos y facilitar la movilidad en el centro de la ciudad. Los empresarios esperan que las obras o intervenciones concluyan en el menor tiempo posible para restablecer el acceso a los establecimientos y recuperar el flujo habitual de compradores. La Municipalidad de San Pedro Sula no ha relizado ningún comunicado sobre el cierre de calles enla zona del centro.