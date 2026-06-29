ONU denuncia que la ocupación israelí de Cisjordania arrincona y amenaza a los palestinos

Jerusalén, Israel.

Así lo explicó Ramiz Alakbarov , coordinador residente y humanitario para los territorios palestinos ocupados en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el cumplimiento de una resolución que condena explícitamente el asentamiento y pide a Israel que respete sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

La ONU denunció este lunes que la ocupación israelí de Cisjordania y la violencia de los colonos arrincona a los palestinos y supone una amenaza para quienes siguen viviendo en la zona.

El coordinador, que intervino por videoconferencia, aseguró que los asentamientos israelíes están provocando el desplazamiento de familias enteras y pone en riesgo la viabilidad de un futuro Estado palestino "independiente, contiguo y soberano".

"En las zonas que se encuentran bajo control israelí se está reduciendo el espacio disponible para los civiles. Los palestinos están concentrados en zonas cada vez más reducidas y viven en medio de la inseguridad y la violencia", declaró Alakbarov durante su intervención en la que expuso que las condiciones de vida en la zona son alarmantes.

"La violencia de colonos, las restricciones de acceso, los derribos y las operaciones prolongadas de seguridad han dado lugar a la mayor crisis de desplazamiento en Cisjordania desde 1967", alertó.

Alakbarov sostuvo que los asentamientos israelíes carecen de validez jurídica y suponen una violación del derecho internacional, por lo que, a su juicio, deben cesar de inmediato.

Por su parte, Itay Epstein, asesor especial y consultor superior sobre política y derecho humanitario del Consejo Noruego para Refugiados, denunció que más del 70 % de las familias desplazadas informaron de amenazas contra sus mujeres y menores.

Entre ellas, amenazas sexuales y acoso, lo que, según explicó, impulsó su decisión de huir.

Epstein recordó que la Corte Internacional de Justicia calificó de "ilícita" la presencia israelí en Cisjordania y afirmó que la zona es "un territorio ocupado respecto del cual el pueblo palestino tiene sus derechos soberanos permanentes".

"Los asentamientos no solo constituyen una violación flagrante del derecho internacional y un escollo para la paz, sino que son parte de una situación ilícita cuyas consecuencias no se pueden ignorar", aseveró.

El miembro del consejo noruego defendió la resolución aprobada por la ONU e instó a los Estados miembros a tomar medidas en base a la opinión de la Corte Internacional de Justicia.

"La ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la magnitud del quebrantamiento, el arraigo de la ocupación y el costo que pagan los palestinos por el incumplimiento, el consejo debe ver la convergencia de los fenómenos", añadió. EFE