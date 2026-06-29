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EE.UU. e Irán acuerdan detener ataques mutuos y reunirse esta semana

La presunta pausa en los bombardeos llega dos días después de que ambos países se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 06:27 -
  • Agencia EFE
EE.UU. e Irán acuerdan detener ataques mutuos y reunirse esta semana

Fotografía de archivo de un barco comercial al navegar por las costas de Khasab, en el Estrecho de Ormuz (Musandam, Omán).

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar, según informó este domingo el portal estadounidense Axios.

La presunta pausa en los bombardeos llega dos días después de que ambos países se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio.

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En la tarde del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejaría de existir".

De acuerdo con Axios, además de una pausa en los ataques, ambos países acordaron que los buques podrán seguir transitando "libremente" por el estrecho de Ormuz mientras continúan las conversaciones.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó en la víspera de una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán, en respuesta a un ataque con dron atribuido a Teherán contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho en mención.

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Este segundo ataque estadounidense se produjo después de que Irán acusara a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y justificara su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

El viernes, Trump ya había acusado a Irán de cometer una violación "insensata" del alto el fuego al lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

Estos fueron los primeros ataques intercambiados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron, el pasado 17 de junio, un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

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Agencia EFE
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