EE.UU. envía a sus representantes para continuar conversaciones de paz con Irán

Washington, Estados Unidos.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán, aseguró este lunes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt. "El enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner viajarán a Doha esta semana para celebrar reuniones de alto nivel mientras continuamos debatiendo el memorando de entendimiento", declaró Leavitt a la cadena Fox.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció poco antes una reunión mañana martes en Doha, a petición de Irán. Leavitt adelantó que estas conversaciones de alto nivel se desarrollarán "paralelamente" con reuniones técnicas. Por parte de Irán, su viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, había descartado, antes de estas declaraciones de la Casa Blanca, que hubiera programadas reuniones técnicas esta semana. El portal estadounidense Axios había informado la noche del domingo de que Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar.