Copeco pronostica lluvias con actividad eléctrica este sábado en Honduras

TEGUCIGALPA

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones generarán lluvias y chubascos débiles a moderados , dispersos y con actividad eléctrica aislada en sectores del noroccidente y occidente del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este sábado 15 de agosto de 2026 se esperan lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras debido a los remanentes de una onda tropical y una vaguada en altura.

Asimismo, se prevén precipitaciones débiles y aisladas en las regiones norte, centro y oriente de Honduras, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.

En las demás regiones del territorio nacional predominarán condiciones secas durante la jornada, según el reporte de Copeco.

Por otra parte, continuará la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio hondureño, aunque en concentraciones inferiores a los 25 microgramos por metro cúbico (µg/m³).

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Copeco recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante los cambios en las condiciones climáticas, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica.