Asesinan a pareja de jóvenes tras salir de una pulpería en Victoria, Yoro

Una pareja de jóvenes fue asesinada a balazos por desconocidos en el sector de Bajo Grande, comunidad de San Juan, en Victoria, Yoro, según confirmaron las autoridades este domingo.
Las víctimas fueron identificadas como Dilmer Murillo Romero y su pareja, Yaneli Castro Guerrero, quien era madre de dos menores.
De acuerdo con los reportes preliminares, ambos regresaban a su vivienda después de realizar compras en una pulpería de la zona.
Durante el trayecto, la pareja habría sido interceptada por desconocidos que, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones.
El ataque armado dejó a ambos jóvenes sin vida en el lugar. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que habrían provocado el crimen.
Agentes policiales realizan las primeras diligencias para tratar de establecer quiénes participaron en el ataque y determinar el móvil del doble homicidio.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este caso. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables.
Los cuerpos de Dilmer Murillo Romero y Yaneli Castro Guerrero fueron trasladados a la morgue sampedrana, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes antes de ser entregados a sus familiares.