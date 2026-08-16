Asesinan a pareja de jóvenes tras salir de una pulpería en Victoria, Yoro

Victoria, Yoro.

Una pareja de jóvenes fue asesinada a balazos por desconocidos en el sector de Bajo Grande, comunidad de San Juan, en Victoria, Yoro, según confirmaron las autoridades este domingo.

Las víctimas fueron identificadas como Dilmer Murillo Romero y su pareja, Yaneli Castro Guerrero, quien era madre de dos menores.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos regresaban a su vivienda después de realizar compras en una pulpería de la zona.

Durante el trayecto, la pareja habría sido interceptada por desconocidos que, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones.