“Eran amigos”: salen a la luz detalles impactantes del crimen de pareja en El Progreso

Según explicó la Policía, los detenidos y las víctimas eran amigos y compartían con frecuencia.

La Policía Nacional reveló este jueves detalles impactantes sobre las investigaciones que llevan a cabo en relación con el asesinato de una pareja en El Progreso, Yoro.

Cabe recordar que este jueves la Policía Nacional capturó a dos personas sospechosas de suponerles responsables del asesinato de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya.

Un portavoz policial confirmó que tanto las víctimas como los detenidos mantenían una relación. "Los detenidos son parejas y los fallecidos también eran pareja”, explicó el funcionario.
Sobre el proceso legal, el portavoz indicó que los sospechosos ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

En relación con la hipótesis del crimen, señaló que las investigaciones continúan en curso y que no se pueden brindar mayores detalles para no afectar el proceso.
“Todavía estamos en investigación, no podemos dar mucho dato porque es importante tener la inclinación para evitar que los apoderados legales piensen o se puedan aprovechar de esto y puedan sacar los libres”, afirmó.
El portavoz aseguró que la Policía cuenta con indicios sólidos para sustentar el caso.
“Los indicios que tenemos son bastante fuertes, son bastante contundentes, porque también tenemos la tecnología y esos medios de prueba, esos indicios son técnicos científicos y son difíciles de refutar”, sostuvo.
Las personas detenidas fueron identificadas como Ángel Alvarado Sierra, de 46 años, originario de El Progreso, Yoro, residente en la colonia La Granja, y Gina Azucena Oveda (39 años), de nacionalidad estadounidense, también residente en el mismo sector donde vivía la pareja asesinada.
Según explicó la Policía, los detenidos y las víctimas eran amigos y compartían con frecuencia. “Eran amigos, compartían juntos, no era la primera vez que compartían y esta vez salieron a compartir a la ciudad de Tela”, detalló el vocero.
De acuerdo con las líneas de investigación, el homicidio ocurrió en el mismo lugar donde fueron encontrados los cuerpos.
“Según las hipótesis que nosotros tenemos en las líneas de investigaciones, el homicidio sucedió ahí en el lugar de los hechos donde se encontraron las dos personas sin vida y ellos venían de compartir de la ciudad de Tela”, señaló.
La Policía Nacional no descarta la participación de más personas en el hecho violento, registrado a la orilla de la carretera CA-13, en un tramo entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro.

“Estamos en investigación, no podemos decir que la investigación ha finalizado, seguimos con la investigación y el acompañamiento del Ministerio Público”, concluyó el funcionario.

