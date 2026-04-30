Gobierno anuncia continuidad de subsidios a energía eléctrica, combustibles y gas LPG

Tegucigalpa, Honduras

A través de un comunicado, las autoridades informaron que se mantendrá el apoyo temporal en el costo de los combustibles, asumiendo el 50% del incremento en los precios internacionales de la gasolina regular y el diésel. Esta medida estará vigente del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026.

El Gobierno de Honduras anunció este jueves 30 de abril la continuidad de los subsidios destinados a la energía eléctrica, combustibles y Gas Licuado de Petróleo (LPG), como parte de las medidas orientadas a proteger la economía de las familias de menores ingresos ante el alza de precios internacionales.

En el caso del servicio de energía eléctrica, el Gobierno confirmó que continuará el subsidio del 100% para los hogares que registren consumos entre 1 y 150 kilovatios hora (kWh), como parte de un proceso de focalización dirigido a familias en condición de pobreza extrema, en coordinación con la Enee y la Secretaría de Energía.

Asimismo, se informó que el subsidio al Gas Licuado de Petróleo se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con ajustes graduales según el comportamiento de los precios internacionales y la capacidad fiscal del Estado.

Las autoridades señalaron que estas disposiciones buscan evitar aumentos bruscos en el costo de vida, especialmente en los sectores más vulnerables, y garantizar estabilidad económica en los hogares hondureños.

El Gobierno también hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad y solidaridad, destacando que la efectividad de estas medidas depende del uso adecuado de los recursos y del compromiso conjunto de los distintos sectores del país.