Tabla: ¿De cuánto es el aumento salarial a los maestros en 2026?

Tegucigalpa, Honduras.-

La Secretaría de Educación confirmó el aumento salarial del año 2026 para los docentes que laboran en el sector público, el cual va desde los 1,500 hasta los más de 5,000 lempiras, de acuerdo al nivel de docencia. Los incrementos se dieron a conocer luego de que el Congreso Nacional aprobara el presupuesto general de la República. La inversión para la nivelación salarial es de 3,196 millones de lempiras, beneficando a unos 64,800 profesores.

El ajuste a las remuneraciones contempla el incremento del sueldo base, calificación académica, antigüedad, cargo administrativo, concepto de frontera y alto costo de vida por zona de trabajo. LA PRENSA Premium le muestra a detalle los nuevos salarios de los maestros de educación prebásica, básica y media en el sistema público.