Tabla: ¿De cuánto es el aumento salarial a los maestros en 2026?

Cabe resaltar que a los maestros del <b>Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco)</b> no se les ha oficializado el reajuste correspondiente.La ministra de Educación, Ivette Argueta, informó que ya se acordó que el aumento salarial pase de 11 mil a 17 mil lempiras para los profesores adscritos a este programa.Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía pidió tener paciencia a que el presupuesto general sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, afirmando que ya se tiene contemplada la nivelación de los docentes Proheco.