Tabla: ¿De cuánto es el aumento salarial a los maestros en 2026?

Tras la aprobación del presupuesto general de la República, las autoridades de Educación anunciaron los nuevos ajustes salariales para los docentes. Conózcalos

Tabla: ¿De cuánto es el aumento salarial a los maestros en 2026?

Más de 64 mil profesores de distintos niveles educativos en el sector público se verán beneficiados con los aumentos salariales.

 Foto: Archivo/LA PRENSA
  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 16:08 /
  • Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras.-

La Secretaría de Educación confirmó el aumento salarial del año 2026 para los docentes que laboran en el sector público, el cual va desde los 1,500 hasta los más de 5,000 lempiras, de acuerdo al nivel de docencia.

Los incrementos se dieron a conocer luego de que el Congreso Nacional aprobara el presupuesto general de la República. La inversión para la nivelación salarial es de 3,196 millones de lempiras, beneficando a unos 64,800 profesores.

Educadoras olvidadas logran aumento histórico tras visibilizar su realidad

El ajuste a las remuneraciones contempla el incremento del sueldo base, calificación académica, antigüedad, cargo administrativo, concepto de frontera y alto costo de vida por zona de trabajo.

LA PRENSA Premium le muestra a detalle los nuevos salarios de los maestros de educación prebásica, básica y media en el sistema público.

Cabe resaltar que a los maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) no se les ha oficializado el reajuste correspondiente.

La ministra de Educación, Ivette Argueta, informó que ya se acordó que el aumento salarial pase de 11 mil a 17 mil lempiras para los profesores adscritos a este programa.

Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía pidió tener paciencia a que el presupuesto general sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, afirmando que ya se tiene contemplada la nivelación de los docentes Proheco.

Te gustó este artículo, compártelo
Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

Ver más