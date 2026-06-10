Médicos ponen fin a las asambleas informativas tras acuerdo con el gobierno

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura y el Colegio Médico de Honduras (CMH) alcanzaron una serie de acuerdos que incluyen la implementación de una nueva base salarial para los médicos, el reintegro de profesionales separados de sus cargos y mejoras en los beneficios laborales del sector salud.

Tras los consensos logrados en la mesa de diálogo, el Colegio Médico decidió suspender las asambleas informativas a nivel nacional, mientras las partes acordaron dar continuidad a las negociaciones para fortalecer el sistema sanitario y mejorar la atención a la población.

La reunión se desarrolló en Casa Presidencial con la participación del secretario privado de la Presidencia, Luis Castro; el viceministro de Salud, José Miguel Castillo; la ministra de Derechos Humanos, Leda Pagán, así como representantes del Colegio Médico de Honduras, quienes instalaron oficialmente la mesa de diálogo para atender las demandas del gremio.

El diálogo impulsado por el presidente Nasry Asfura permitió alcanzar acuerdos concretos entre el Gobierno de la República y el Colegio Médico de Honduras, orientados a responder a demandas históricas del sector y garantizar la continuidad de los servicios de salud en el país.

Como parte de los consensos, el CMH suspendió de inmediato las asambleas informativas y cualquier tipo de manifestación, tras la firma de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.

Entre los principales puntos destaca la implementación de una nueva base salarial de 36,000 lempiras para médicos generales y 44,000 lempiras para médicos especialistas en todas las instituciones del Estado que contratan personal médico.

Asimismo, se acordó el reintegro de 48 médicos que habían sido separados de la Secretaría de Salud, según informaron las partes.

El acuerdo también contempla la revisión de beneficios laborales, incluyendo el pago del IPC y el bienal previsto para el mes de julio.

Además, se confirmó la continuidad del pago de cesantías a médicos jubilados y la revisión de los beneficiarios del Decreto 047-2020, dirigido al personal de primera línea.

Otro de los puntos establece la implementación de un período especial profiláctico de 21 días para médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La mesa de diálogo resolvió además que ningún médico será reubicado a más de una hora de su lugar de residencia.

También se estableció que la centralización del personal médico del sector descentralizado será de manera gradual, como parte del proceso de reorganización del sistema sanitario.