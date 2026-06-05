Gobierno promete pagar deuda a 300 médicos y formalizar contratos de 87 galenos

Tegucigalpa, Honduras

El mandatario informó que durante una mesa técnica de salud se alcanzaron acuerdos para saldar obligaciones económicas con médicos que permanecen sin recibir pagos debido a problemas administrativos acumulados desde finales del año pasado.

El presidente Nasry Asfura anunció este viernes una serie de medidas orientadas a resolver las deudas pendientes y regularizar la situación laboral de decenas de profesionales de la salud, tras una reunión entre autoridades gubernamentales y representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Según detalló, el Gobierno se comprometió a cancelar los salarios adeudados a 300 médicos afectados por retrasos que se originaron desde diciembre de 2025.

“Se llegó a conclusiones claras para poder cancelarles a los 300 doctores que por problemas administrativos se les adeuda”, manifestó Asfura durante una comparecencia en Casa Presidencial.

Asimismo, anunció que se hará efectivo el ajuste bienal y el complemento de la base salarial establecido en la normativa vigente, una de las principales demandas planteadas por el gremio médico durante las últimas semanas.

El gobernante también confirmó que 87 médicos que ya completaron satisfactoriamente el proceso de revisión técnica recibirán la formalización de sus contratos en los próximos días.

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, estos compromisos forman parte de una hoja de ruta acordada con el Colegio Médico de Honduras para atender las inquietudes del sector y garantizar una mayor estabilidad laboral.

Asfura explicó que los acuerdos fueron alcanzados tras una reunión entre los viceministros José Castillo y Eduardo Midence y representantes del gremio médico, quienes analizaron la situación de pagos y contratación del personal sanitario.

El presidente fijó el 30 de junio como fecha límite para cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno en beneficio de los profesionales de la salud.

“Todo esto está comprometido de hoy al 30 de junio para poder complementar con el Colegio Médico y el gremio de salud”, afirmó.

Durante su intervención, el mandatario hizo además un llamado a mantener el diálogo como mecanismo para resolver diferencias y evitar medidas de presión que afecten la atención a la población.

“No necesitan asambleas informativas o brazos caídos. Aquí estamos para que hablemos”, expresó, al tiempo que invitó a los representantes del sector salud a continuar las conversaciones con las autoridades gubernamentales.

Finalmente, Asfura reiteró que su administración seguirá trabajando para atender las necesidades del personal sanitario dentro de las posibilidades legales y fiscales del Estado, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud pública y mejorar la atención a los hondureños.