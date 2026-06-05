FOMH agradece acuerdos salariales alcanzados y destaca respeto al incremento docente

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta de la FOMH, María Dolores Escobar, calificó como positiva la reunión sostenida con las autoridades gubernamentales y destacó que el encuentro permitió avanzar en la implementación de beneficios económicos para los docentes hondureños.

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) expresó este viernes su satisfacción por los acuerdos alcanzados con el Gobierno de la República en materia salarial, luego de una mesa de diálogo instalada para abordar las demandas del sector educativo.

“Nos sentimos sumamente satisfechos de haber establecido esta mesa de diálogo, en la cual pudimos sacar acuerdos relacionados con los procesos de implementación económica de nuestros profesores y profesoras”, manifestó la dirigente magisterial durante una comparecencia en Casa Presidencial.

Escobar agradeció al presidente Nasry Asfura por la disposición mostrada para encontrar soluciones a las demandas del magisterio, pese a las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Estado.

“Agradecemos desde esta federación al Poder Ejecutivo representado por el presidente Nasry Asfura, quien en medio de la dificultad del presupuesto ha buscado alternativas para resolver la problemática del magisterio nacional”, expresó.

La titular de la FOMH resaltó que uno de los principales logros de la negociación fue garantizar el respeto al incremento salarial aprobado para los docentes, así como los recursos establecidos en el Presupuesto General de la República correspondiente a 2026.

Según explicó, las conversaciones permitieron identificar mecanismos financieros y administrativos para hacer efectiva la aplicación de los beneficios económicos acordados para miles de maestros a nivel nacional.

La dirigente indicó que los acuerdos alcanzados serán socializados con las diferentes organizaciones magisteriales y docentes del país para que conozcan los detalles de su implementación y los plazos establecidos.

Asimismo, señaló que la mesa de diálogo continuará funcionando como un espacio permanente de comunicación entre el Gobierno y el magisterio, con el propósito de atender otros temas pendientes relacionados con la educación pública.

Los acuerdos alcanzados incluyen aspectos vinculados al incremento salarial, pagos retroactivos y otros beneficios que fueron discutidos durante las reuniones sostenidas entre ambas partes en los últimos días.

La FOMH reiteró su disposición de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades para fortalecer el sistema educativo hondureño y mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Con este entendimiento, el Gobierno y las organizaciones magisteriales buscan garantizar la estabilidad en el sector educativo y avanzar en la solución de las principales demandas planteadas por los maestros del país.