Magisterio y Gobierno llegan a acuerdo en Honduras: así pagarán el aumento salarial

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras y la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) anunciaron este viernes un acuerdo tras la reunión sostenida con el presidente de la República, Nasry Asfura, en la que se definieron los alcances del nuevo ajuste salarial para el sector docente. El encuentro, que concluyó tras varias horas de diálogo entre ambas partes, permitió establecer una serie de compromisos orientados a garantizar la continuidad de las clases y la estabilidad laboral del magisterio nacional.

Como parte de los acuerdos, las organizaciones magisteriales decidieron suspender las asambleas informativas, por lo que los docentes retornarán a sus labores de manera inmediata.

Tabla de valores al aumento salarial del magisterio

Las autoridades también confirmaron que el aumento salarial será aplicado de forma retroactiva desde el mes de mayo, aunque dicho pago se realizará en la planilla correspondiente al mes de septiembre. Asimismo, se estableció que el incremento será incorporado de manera normal en la planilla del mes de junio, asegurando su aplicación progresiva en el sistema de pagos del sector educativo. Otro de los puntos acordados es la proyección del décimo cuarto mes de salario, el cual será cancelado en la planilla del mes de julio, como parte de los beneficios establecidos en la negociación. En cuanto a la estructura del aumento, se detalló que el salario base quedará fijado en 1,500 lempiras adicionales, más 300 lempiras por calificación académica, 100 lempiras por cada quinquenio, 100 lempiras por cargo directivo y 100 lempiras por zona de frontera. De igual forma, se estableció un pago de zonaje de 1,500 lempiras, como parte de la compensación adicional para docentes ubicados en áreas específicas del país.

"Una revisión justa": Nasry Asfura