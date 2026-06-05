Médicos dialogan con la Sesal, pero mantienen asambleas informativas

TEGUCIGALPA

El gremio médico decidió mantener abiertas las vías de diálogo con las autoridades de Salud, pero descartó suspender las asambleas informativas que se desarrollan en distintos centros asistenciales del país. En consecuencia, la atención a pacientes seguirá limitada mientras se socializan los acuerdos alcanzados entre ambas partes. El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Ángel Eduardo Midence Ochoa, valoró la disposición del Colegio Médico de Honduras (CMH) de participar en las reuniones convocadas y reiteró la necesidad de resolver las diferencias mediante el diálogo institucional.

En ese sentido, el funcionario señaló: “Todas estas exigencias administrativas deben solventarse en estos espacios de diálogo y no en las calles”, al referirse a los planteamientos presentados por el gremio médico. Midence Ochoa también manifestó que varios de los problemas expuestos por los profesionales de la salud provienen de administraciones anteriores, a las que atribuyó falta de respuesta oportuna y de responsabilidad en la atención de las demandas del sector. Por su parte, representantes del Colegio Médico expresaron satisfacción por los avances obtenidos durante la reunión y destacaron la voluntad de ambas partes de fortalecer los mecanismos de comunicación entre el gremio y el Gobierno. Desde la mesa técnica del CMH se informó que durante el encuentro se presentaron propuestas tanto por parte del viceministro de Salud como del propio Colegio Médico, y que ya se han establecido fechas para su revisión interna. “Hoy ya existen propuestas por parte del viceministro de Salud, hay propuestas del Colegio Médico. Hemos establecido fechas concretas que serán socializadas con la asamblea”, el representante de la mesa técnica del CMH.