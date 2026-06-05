Dirigentes magisteriales se reúnen con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial para exigir reajuste salarial

Tegucigalpa

Dirigentes magisteriales ingresaron la mañana de este lunes a Casa Presidencial con el objetivo de sostener una reunión clave con el presidente de la República, Nasry Asfura.

La mesa de diálogo busca destrabar el pago del reajuste salarial y dar cumplimiento a otros acuerdos laborales que continúan pendientes.

Las acciones de presión se han intensificado durante esta semana, periodo en el cual los docentes suspendieron las actividades académicas a nivel nacional para movilizarse en distintos puntos estratégicos del país. Aunque las protestas se han desarrollado de forma pacífica, han provocado un fuerte congestionamiento vehicular. La expectativa del sector docente es alta ante el encuentro con el mandatario.

Uno de los dirigentes magisteriales, abordado en las afueras de la sede del Ejecutivo, manifestó de forma contundente el motivo de su visita: “Ahorita solo venimos a que el presidente Nasry Asfura nos dé la buena noticia de que el reajuste está listo y para cuándo se hará efectivo”.

El representante, antes de ingresar a la reunión, también advirtió que, de no obtener una respuesta positiva, las acciones que han mantenido estos días continuarán como medida de presión.

Se espera que en las próximas horas, tras concluir el diálogo entre la dirigencia y el presidente Asfura, las autoridades emitan un comunicado oficial detallando el acuerdo.