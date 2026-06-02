Docentes abandonan aulas y protestan en SPS para exigir pago de reajuste salarial

San Pedro Sula, Cortés.

Docentes del departamento de Cortés suspendieron actividades académicas este martes y se movilizaron por el bulevar del norte de San Pedro Sula para exigir al Gobierno el cumplimiento del reajuste salarial aprobado y otros acuerdos laborales pendientes. Desde tempranas horas, maestros de distintos centros educativos enviaron comunicados a estudiantes y padres de familia informando sobre la cancelación de clases, mientras participaban en la jornada de protesta convocada a nivel nacional. De forma simultánea, docentes también se concentraron frente a Casa Presidencial, en Tegucigalpa. La manifestación se desarrolló de forma pacífica sobre una de las principales vías de la ciudad, provocando congestionamiento vehicular mientras los educadores avanzaban con pancartas y consignas.

Durante la movilización, los docentes insistieron en que su principal demanda es el cumplimiento de los compromisos ya establecidos y publicados oficialmente. “A nosotros nos asiste la razón y la verdad. Exigimos que se cumpla lo publicado por La Gaceta”, expresó uno de los participantes durante la marcha. El docente también aseguró que las bases magisteriales mantienen una postura unificada frente a las negociaciones. “Los miembros de ninguna base magisterial están autorizados para negociar con el Gobierno. Cortés dice presente a la marcha, estamos todos unidos”, afirmó. Otro de los manifestantes destacó que las acciones no responden a intereses políticos, sino a reclamos laborales. “A nosotros no nos representa ningún partido. Cumplan lo que se dijo en cadena nacional. Estamos para que se cumpla”, manifestó. Asimismo, señaló que los espacios de diálogo deben utilizarse para discutir futuros acuerdos y no para modificar compromisos previamente establecidos.