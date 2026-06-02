“Papito, te llevaste mi alma”: el emotivo adiós de estudiante de la Unah tras tragedia en Villa Nueva

El dolor marcó la escena en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, donde una estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) llegó con la esperanza de encontrar con vida a su padre, sin imaginar que también enfrentaría la lamentable tragedia.
Se trata de Nathaly Gabriela Herrera Vargas, hija de una de las víctimas mortales del accidente provocado por una volqueta que perdió el control y embistió varios negocios en la zona, dejando ocho personas fallecidas.
Su padre, José Leonidas Herrera Baquedano, propietario de una llantera ubicada en el sector, figura entre las víctimas del hecho que ha conmocionado a la capital.
Minutos después de conocerse la tragedia, la joven utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida de su padre, con un mensaje que rápidamente generó reacciones.
“Papito, hoy te llevaste mi alma, hoy me dejaste sin vida; tú eres mi héroe y sin ti, ¿qué me queda?”, escribió la estudiante, en medio de la consternación por la noticia.
De acuerdo con los relatos de familiares, la joven llegó al lugar del accidente con la esperanza de que su padre hubiera sobrevivido, pero con el paso de las horas se confirmó que se encontraba entre las víctimas.
La familia Herrera Baquedano es reconocida en la zona, donde la madre del fallecido relató entre lágrimas el esfuerzo que su hijo realizó durante años para levantar su negocio.
Explicó que antes de dedicarse a la llantera, trabajó en la compra y venta de chatarra, actividad con la que logró reunir los recursos para emprender y consolidar su taller.
Vecinos del sector también lamentaron la pérdida, asegurando que conocían al propietario desde hace más de dos décadas y que era una persona trabajadora y cercana a la comunidad.
Mientras tanto, las autoridades continúan con la identificación de las víctimas del siniestro, que incluye a Denia Marisol Ramírez Ortiz, Evelin Yasmin Irías Hernández, Juan José Ávila Flores, Ismael Centeno Hernández, José Leonidas Herrera Baquedano, el conductor de la volqueta Osman Gutiérrez, la menor Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, y un adulto aún no identificado oficialmente.
La cifra de fallecidos se confirmó en ocho personas, luego de que el Cuerpo de Bomberos reportara el hallazgo del cuerpo de una menor de edad atrapada bajo los escombros durante las labores de rescate.
“Ocho vidas perdidas y el alma rota de sus seres amados”, publicó el Cuerpo de Bomberos, reflejando la magnitud de la tragedia que hoy enluta a varias familias hondureñas.