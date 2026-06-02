Desgarrador relato de la tía de Isaac Pérez, joven que murió tras accidente de volqueta

La tragedia ocurrida en la entrada de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, continúa dejando escenas de dolor entre los parientes de las víctimas. El desgarrador testimonio de una familiar de uno de los jóvenes que perdió la vida refleja el impacto de la tragedia en toda la comunidad.
Entre lágrimas, una mujer identificada como la tía de Isaac Alejandro Pérez Cruz relató el sufrimiento que atraviesa su familia tras el fatal percance, en el que una volqueta embistió varios negocios y vehículos, dejando al menos ocho personas fallecidas.
“Es un momento bastante triste porque aquí murió mi sobrino y el dueño de la llantera también. Teníamos más de 20 años de conocerlo, era una buena persona”, expresó la familiar mientras observaba los daños provocados por el impacto.
La tía aseguró que su sobrino tenía apenas 24 años y era conocido por su espíritu trabajador. “Era mecánico, era chofer, soldador, de todo era él”.
La mujer recordó que muchas de las víctimas eran personas conocidas en el sector y mantenían una relación cercana con los vecinos de la zona.
“La niña que estaba ahí también la conocíamos. Con toda esa gente nos llevábamos. Son ocho familias las que hoy se llenan de dolor”, manifestó.
Según su relato, entre los fallecidos también se encontraban personas que realizaban actividades cotidianas cuando ocurrió la tragedia. “Habían unas muchachas que estaba arreglando su carro, sus llantas, y se las llevó también. A las dos muchachas”.
La mujer señaló que toda la colonia se encuentra conmocionada por lo sucedido, debido a que varias de las víctimas residían en la comunidad.
La familiar también indicó que los restos de su sobrino ya fueron entregados por las autoridades y que la familia inició los actos fúnebres. “Ya lo estamos velando allá arriba. Lo vamos a ir a enterrar a la 1:00 de la tarde”.
Durante la entrevista, aprovechó para hacer un llamado a las autoridades municipales para que adopten medidas que ayuden a prevenir nuevos accidentes en el sector. Según explicó, la presencia de numerosos vehículos estacionados en las orillas de la vía dificulta la circulación y representa un riesgo constante.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado ocho víctimas mortales tras el accidente. Sin embargo, el nombre de Isaac Alejandro Pérez Cruz aún no figura oficialmente entre las personas identificadas por Medicina Forense, por lo que se presume que podría corresponder al adulto que permanece sin identificación oficial en los registros preliminares.
Las víctimas identificadas de manera preliminar tras el trágico accidente son Denia Marisol Ramírez Ortiz, de 50 años; Evelin Yasmin Irías Hernández, de 26 años; Juan José Ávila Flores, de 50 años; Ismael Centeno Hernández, de 34 años; José Leonidas Herrera Baquedano, de 50 años; Osman Gutiérrez, quien conducía la volqueta involucrada en el hecho; y la menor Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años. Además, las autoridades mantienen como pendiente de identificación oficial a un adulto que aún no ha sido plenamente reconocido.