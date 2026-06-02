Dirigentes magisteriales abandonan Casa Presidencial tras desacuerdo con el Gobierno

Tegucigalpa

Apenas minutos después de haber ingresado a Casa Presidencial, los principales dirigentes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) se retiraron de las instalaciones, sin que se lograse algún acuerdo con las autoridades del Poder Ejecutivo.

Los líderes de las bases docentes denunciaron firmemente que el Gobierno mantiene negociaciones paralelas con otro grupo de maestros que no cuenta con la legitimidad ni el respaldo del gremio a nivel nacional.

Tras el fracaso del acercamiento, la dirigencia advirtió que endurecerá las medidas de presión en las próximas horas.

Los docentes se movilizan hacia la sede del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), donde desarrollarán una asamblea de emergencia para definir las drásticas acciones y estrategias que tomarán de ahora en adelante.

La jornada de protesta se dio un día después de que el magisterio realizara un paro de “brazos caídos” a nivel nacional, como medida de presión ante lo que califican como incumplimientos reiterados por parte de las autoridades.

Tras horas de protesta, los presidentes de los colegios magisteriales ingresaron a Casa Presidencial para dialogar con las autoridades de Gobierno.

Antes de la reunión, la presidenta de la FOMH, María Dolores Escobar, manifestó que las acciones responden al descontento del sector educativo.

“Una vez más los maestros salen a la calle a protestar por el incumplimiento del ajuste salarial y también por la representación magisterial. Después de ayer, un contundente paro de brazos caídos en protesta pacífica, hoy el magisterio nacional se desplaza en todas las regiones del país”, expresó.

Escobar subrayó que la exigencia principal es la aplicación del incremento salarial ya aprobado en el Congreso Nacional.

“Evidenciado está el nivel de movilización del magisterio, su nivel de disgusto ante el incumplimiento de una ley aprobada en el marco del Poder Legislativo. Hoy solamente reclamamos la implementación y aplicación en nuestro salario de ese reajuste”, enfatizó.

La dirigente magisterial cuestionó que el Gobierno intente negociar con sectores que, según dijo, no representan a la base docente.

“Hoy solo estamos visibilizando ante este gobierno que respete las organizaciones magisteriales, así como nosotros respetamos su investidura. Que no usurpe nuestro lugar con personas que no son reconocidas en los departamentos y no representan al magisterio nacional”, señaló.

En relación con posibles acercamientos con el Ejecutivo, Escobar fue contundente al descartar un diálogo bajo las condiciones actuales.

“No tenemos nada que dialogar porque están disgregando el incremento. Eso es una violación a un derecho y a una ley. No podemos sentarnos a hacer comparsa con el gobierno y ofender al magisterio nacional”, sostuvo.