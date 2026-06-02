Copeco pronostica una tarde lluviosa y con actividad eléctrica en varias regiones de Honduras

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes 2 de junio de 2026 predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño durante las primeras horas del día.
No obstante, el panorama meteorológico dará un giro en horas de la tarde. Según el reporte oficial, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, en combinación con la brisa fresca del océano Pacífico, generará un cambio notable en las condiciones climatológicas, propiciando la formación de nubosidad en diversas zonas.
Este fenómeno provocará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, los cuales se presentarán de forma ocasional acompañados de actividad eléctrica aislada.
Las autoridades de Copeco enfatizaron que estas precipitaciones afectarán principalmente a los departamentos ubicados en las regiones del occidente y suroccidente del país, por lo que se pide a la población de estos sectores mantenerse alerta.
Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá estable y seguro para la navegación, registrando una altura de 1 a 3 pies tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca.
Las autoridades recuerdan a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente al momento en que se registren las lluvias.