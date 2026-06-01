Israel enviará brigadas en salud y agricultura a Honduras en julio

Tegucigalpa, Honduras

El anuncio fue confirmado tras una reunión sostenida en Casa Presidencial entre la directora de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV), Eynat Shlein, y el embajador israelí en Honduras, Nadav D. Goren, junto al presidente Nasry Asfura.

El Gobierno de Israel anunció el envío de brigadas médicas y de especialistas en agricultura a Honduras durante las primeras semanas de julio, como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral entre ambos países en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Las autoridades israelíes reafirmaron su compromiso de ampliar los programas de asistencia técnica en sectores como salud, agricultura, innovación y capacitación profesional, destacando que estas acciones responden a solicitudes planteadas por el Gobierno hondureño.

“Estamos trabajando en temas de salud, agricultura, innovación y otras áreas importantes. Valoramos mucho esta amistad y estamos actuando de manera rápida para ayudar a este gobierno amigo a alcanzar sus objetivos”, expresó la directora de MASHAV, Eynat Shlein.

Por su parte, el embajador Nadav D. Goren destacó que la relación entre ambas naciones se ha fortalecido y que Israel mantiene una disposición permanente de cooperación con Honduras en proyectos de desarrollo impulsados por el Ejecutivo.

Además del envío de brigadas en julio, la cooperación contempla una nueva jornada de asistencia técnica prevista para octubre, así como programas de formación en Israel para profesionales hondureños y la llegada de expertos israelíes al país.

La misión israelí también informó que parte del trabajo conjunto incluye el intercambio de especialistas y capacitaciones en áreas técnicas, como el reciente Taller de Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV), desarrollado con personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Durante la visita oficial, la delegación israelí sostendrá reuniones con diferentes secretarías de Estado, y este martes se prevé la firma de un nuevo acuerdo de cooperación que ampliará los programas conjuntos entre ambas naciones.

Las autoridades recalcaron que la cooperación no solo abarca salud y agricultura, sino también innovación, gestión de emergencias y seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de Honduras.