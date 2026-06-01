Gobierno juramenta a Mariano Jiménez como embajador de Honduras en Italia

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional oficializó la juramentación de Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras ante la República Italiana, en un acto encabezado por la canciller de la República, Mireya Agüero.
Con este nombramiento, el Gobierno hondureño busca fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Honduras e Italia, además de consolidar la presencia del país en organismos internacionales con sede en Roma.
Jiménez Talavera cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y en el ámbito diplomático. Es graduado de Agronomía por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y posee una maestría en Administración de Empresas otorgada por INCAE Business School. Asimismo, se desempeñó como titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería durante la administración del expresidente Ricardo Maduro.
Antes de asumir esta nueva responsabilidad, el diplomático había representado a Honduras ante organismos de las Naciones Unidas establecidos en Roma, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Las autoridades hondureñas han señalado que estos nombramientos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el servicio exterior y ampliar la cooperación bilateral con países socios, así como promover oportunidades de inversión, intercambio comercial y colaboración en diversas áreas de interés común.