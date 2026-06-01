Gobierno juramenta a Mariano Jiménez como embajador de Honduras en Italia

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional oficializó la juramentación de Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras ante la República Italiana, en un acto encabezado por la canciller de la República, Mireya Agüero.

Con este nombramiento, el Gobierno hondureño busca fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Honduras e Italia, además de consolidar la presencia del país en organismos internacionales con sede en Roma.

Jiménez Talavera cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y en el ámbito diplomático. Es graduado de Agronomía por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y posee una maestría en Administración de Empresas otorgada por INCAE Business School. Asimismo, se desempeñó como titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería durante la administración del expresidente Ricardo Maduro.