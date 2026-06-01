El mensaje de Tomás Zambrano a Abelardo de la Espriella tras comicios en Colombia

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A través de sus redes sociales, Zambrano felicitó al aspirante del movimiento Defensores de la Patria por el resultado obtenido en las urnas y destacó su desempeño en la jornada electoral celebrada el domingo.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, expresó su respaldo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella tras los resultados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y exhortó a los ciudadanos de ese país a apoyarlo en el balotaje previsto para el próximo 21 de junio.

“Felicitaciones al doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero por su gran triunfo en la primera vuelta”, escribió Zambrano.

El titular del Legislativo hondureño también hizo un llamado directo al electorado colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella se enfrentará al candidato de izquierda Iván Cepeda.

“Al pueblo colombiano lo invito a votar con convicción en la segunda vuelta contra la izquierda radical. Colombia tiene una oportunidad histórica para recuperar el rumbo, la seguridad, la libertad y la confianza en sus instituciones”, manifestó.

Asimismo, Zambrano expresó su apoyo total al candidato conservador, a quien describió como una alternativa comprometida con los valores democráticos y el fortalecimiento institucional del país sudamericano.

“Mi respaldo total para Abelardo, una alternativa firme y patriota que representa los valores de la democracia, el trabajo honrado y el amor por la nación, frente al modelo que solo ha traído división, incertidumbre y retroceso”, agregó.

El congresista concluyó su pronunciamiento con un mensaje en defensa de las libertades democráticas y una bendición para el pueblo colombiano. “Defender la libertad siempre vale la pena. ¡Que Dios bendiga a Colombia!”, expresó.