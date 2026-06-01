Cae alias "Chevo", peligroso miembro de la MS-13 solicitado en extradición por El Salvador

Valle

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), lograron la captura de un presunto miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). La detención se ejecutó en la isla de San Carlos, ubicada en el municipio de Amapala, departamento de Valle.

El detenido fue identificado como Humberto Eliseo Sánchez Baca, de 30 años de edad, conocido en el mundo delictivo con el alias de “Chevo”. Al momento de su arresto, las autoridades confirmaron que Sánchez Baca poseía una notificación roja de búsqueda internacional emitida por la INTERPOL, solicitada formalmente por la República de El Salvador.

De acuerdo con el expediente judicial en su contra, "El Chevo" tiene cuentas pendientes con la justicia salvadoreña desde el año 2025. Se le acusa formalmente por los graves delitos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, así como de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado.