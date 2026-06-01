Cae alias "Chevo", peligroso miembro de la MS-13 solicitado en extradición por El Salvador

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), lograron la captura de un presunto miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). La detención se ejecutó en la isla de San Carlos, ubicada en el municipio de Amapala, departamento de Valle.
El detenido fue identificado como Humberto Eliseo Sánchez Baca, de 30 años de edad, conocido en el mundo delictivo con el alias de “Chevo”. Al momento de su arresto, las autoridades confirmaron que Sánchez Baca poseía una notificación roja de búsqueda internacional emitida por la INTERPOL, solicitada formalmente por la República de El Salvador.
De acuerdo con el expediente judicial en su contra, "El Chevo" tiene cuentas pendientes con la justicia salvadoreña desde el año 2025. Se le acusa formalmente por los graves delitos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, así como de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado.
Reportes policiales detallan que el capturado ostentaba el rango de "paro" dentro de la clica “Uniones Locos Salvatruchos” de la MS-13. Sin embargo, en el territorio hondureño ya era considerado un líder operativo encargado de coordinar actividades ilícitas y de reclutar a menores de edad para la venta y distribución de drogas en la zona insular del Golfo de Fonseca.
El historial delictivo de Sánchez Baca en Honduras no es nuevo; el sistema policial reflejó antecedentes penales que datan de agosto de 2019 por posesión y tenencia de drogas, así como otra captura en febrero de 2020 por el delito de tráfico ilícito de sustancias.
Tras su detención en el departamento de Valle, el ciudadano fue fuertemente custodiado y trasladado hacia Tegucigalpa para ser entregado oficialmente a las autoridades de INTERPOL Honduras, quienes se encargarán de iniciar el trámite legal correspondiente para su inmediata extradición y entrega a El Salvador.