  1. Inicio
  2. · Honduras

Lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este lunes

El fenómeno meteorológico es provocado directamente por una convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico

Lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este lunes

En algunas zonas de Honduras se producirán precipitaciones débiles y muy aisladas. Imagen referencial de archivo.

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó a través de sus canales oficiales sobre un cambio en las condiciones climáticas del país. De acuerdo con el reporte emitido, se espera un incremento significativo en la nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones en diferentes departamentos del territorio hondureño.

El fenómeno meteorológico es provocado directamente por una convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. Esta interacción atmosférica mantendrá un ambiente húmedo, propiciando el desarrollo de lluvias y chubascos que irán de débiles a moderados de forma dispersa, acompañados de actividad eléctrica aislada.

Honduras activa medidas para mitigar efectos del fenómeno El Niño

Según los análisis de Copeco, los mayores acumulados de agua se registrarán específicamente sobre las regiones noroccidental, suroccidental, sur y en los sectores montañosos de la zona central de Honduras. Por el contrario, para el resto de las regiones del país el pronóstico es más favorable, esperándose únicamente precipitaciones débiles y muy aisladas.

Las autoridades piden especial precaución en las zonas vulnerables propensas a deslizamientos de tierra o inundaciones repentinas debido a la saturación de los suelos.

Copeco exhorta a la ciudadanía a que, ante cualquier adversidad provocada por el clima o situación de emergencia, lo informen de manera inmediata a la línea telefónica de emergencia 911.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias