Lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este lunes

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó a través de sus canales oficiales sobre un cambio en las condiciones climáticas del país. De acuerdo con el reporte emitido, se espera un incremento significativo en la nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones en diferentes departamentos del territorio hondureño.

El fenómeno meteorológico es provocado directamente por una convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. Esta interacción atmosférica mantendrá un ambiente húmedo, propiciando el desarrollo de lluvias y chubascos que irán de débiles a moderados de forma dispersa, acompañados de actividad eléctrica aislada.