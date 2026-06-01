Lluvias y chubascos en gran parte de Honduras este lunes

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó a través de sus canales oficiales sobre un cambio en las condiciones climáticas del país. De acuerdo con el reporte emitido, se espera un incremento significativo en la nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones en diferentes departamentos del territorio hondureño.
El fenómeno meteorológico es provocado directamente por una convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. Esta interacción atmosférica mantendrá un ambiente húmedo, propiciando el desarrollo de lluvias y chubascos que irán de débiles a moderados de forma dispersa, acompañados de actividad eléctrica aislada.
Según los análisis de Copeco, los mayores acumulados de agua se registrarán específicamente sobre las regiones noroccidental, suroccidental, sur y en los sectores montañosos de la zona central de Honduras. Por el contrario, para el resto de las regiones del país el pronóstico es más favorable, esperándose únicamente precipitaciones débiles y muy aisladas.
Las autoridades piden especial precaución en las zonas vulnerables propensas a deslizamientos de tierra o inundaciones repentinas debido a la saturación de los suelos.
Copeco exhorta a la ciudadanía a que, ante cualquier adversidad provocada por el clima o situación de emergencia, lo informen de manera inmediata a la línea telefónica de emergencia 911.