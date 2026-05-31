  1. Inicio
  2. · Mundo

Uribe reconoce derrota de su candidata en Colombia y pide apoyar a De la Espriella

Uribe también afirmó que "Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo"

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 18:36 -
  • Agencia EFE
Uribe reconoce derrota de su candidata en Colombia y pide apoyar a De la Espriella

La candidata presidencial Paloma Valencia, acompañada del exmandatario Álvaro Uribe.
Colombia.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del partido Centro Democrático que avaló la aspiración de Paloma Valencia a la Presidencia, reconoció este domingo la derrota de su candidata y pidió a sus seguidores apoyar en segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad (...) Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia", dijo el exmandatario en un mensaje en X.

Uribe también afirmó que "Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo", haciendo referencia al presidente Gustavo Petro y al candidato de la izquierda Iván Cepeda, que este domingo fue el segundo más votado tras De la Espriella.

Irán afirma que no aceptará ningún acuerdo con EEUU “sin resultados tangibles”

El pronunciamiento del exmandatario se produce luego que De la Espriella obtuviera en la primera vuelta presidencial 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,73 % del total, seguido de Cepeda con 9,6 millones (40,91 %) y Valencia, con 1,6 millones de electores (6,92 %).

Uribe que durante el último cuarto de siglo había sido el abanderado de la derecha colombiana perdió este domingo el liderazgo electoral de ese sector del espectro político colombiano y ahora buscará trasladar su caudal electoral al controvertido abogado.

"Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al Dr. Abelardo de la Espriella", puntualizó el exmandatario.

Durante la campaña, Uribe arropó a Valencia en numerosos mítines y la candidata acompañó al expresidente hoy a depositar su voto en la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia, antes de votar ella en Bogotá.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias