Enviarán al Congreso reforma que busca sacar a la Enee del despacho de energía

Tegucigalpa, Honduras

La operación del mercado eléctrico hondureño entrará en una nueva etapa si el Congreso Nacional aprueba el proyecto de reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico que el Gobierno prevé enviar para su discusión.

La propuesta contempla, específicamente en su artículo 9, la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), un organismo técnico e independiente que tendría a su cargo la administración del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El OSM sustituirá al Centro Nacional de Despacho (CND), creado mediante Decreto 046-2022 (Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social).

Alejandro Dumas, asesor del gobierno en el tema eléctrico, sostiene que el CND es una dependencia adscrita a la Enee y administra todas las transacciones, sin embargo, debería ser un ente transparente e independiente.

Agrega que el CND debería velar por la seguridad del sistema y de todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional; la Enee es un agente más y en un sistema moderno no puede tener dominio sobre el mercado.