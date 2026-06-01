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Enviarán al Congreso reforma que busca sacar a la Enee del despacho de energía

El proyecto de reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico plantea la creación del Operador del Sistema y del Mercado, un organismo técnico que administraría el Sistema Interconectado Nacional bajo criterios de independencia, transparencia y menor costo, aseguran

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 18:51 -
  • Luis Rodríguez
Enviarán al Congreso reforma que busca sacar a la Enee del despacho de energía

El proyecto de reforma eléctrica propone crear un operador técnico e independiente para administrar el Sistema Interconectado Nacional y sustituir al actual Centro Nacional de Despacho.
Tegucigalpa, Honduras

La operación del mercado eléctrico hondureño entrará en una nueva etapa si el Congreso Nacional aprueba el proyecto de reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico que el Gobierno prevé enviar para su discusión.

La propuesta contempla, específicamente en su artículo 9, la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), un organismo técnico e independiente que tendría a su cargo la administración del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El OSM sustituirá al Centro Nacional de Despacho (CND), creado mediante Decreto 046-2022 (Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social).

Alejandro Dumas, asesor del gobierno en el tema eléctrico, sostiene que el CND es una dependencia adscrita a la Enee y administra todas las transacciones, sin embargo, debería ser un ente transparente e independiente.

Agrega que el CND debería velar por la seguridad del sistema y de todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional; la Enee es un agente más y en un sistema moderno no puede tener dominio sobre el mercado.

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Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (Ahpee), sostiene que en países con mercados eléctricos competitivos, el sistema funciona con un operador técnico e independiente, que administra bajo principios de transparencia y objetividad, que vela por los usuarios y por la seguridad jurídica de todos los participantes del sistema.

El OSM garantizará la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico, la correcta coordinación de los sistemas de generación, almacenamiento, transmisión e intercambio regionales al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado eléctrico.

El OSM no formará parte de la administración pública y estará a cargo de una junta directiva, conformada por tres directores elegidos a través de concurso dirigido por un comité de nominaciones.

El periodo de los directores será de seis años, pudiendo ser reelegidos por una vez.

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Redacción web
Luis Rodríguez

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