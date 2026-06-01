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MP niega acceso a información a defensa de Luis Redondo

La fiscalía admitió el apersonamiento de la defensa del expresidente del Congreso Nacional, pero negó acceso al expediente en investigación

MP niega acceso a información a defensa de Luis Redondo

Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional
Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público admitió el escrito de apersonamiento presentado por la defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en el marco de la investigación por las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, el ente acusador rechazó la solicitud de los apoderados legales de Redondo para obtener información relacionada con el expediente y las diligencias investigativas que se encuentran en curso.

MP cita a Luis Redondo y exmiembros de la extinta comisión permanente

La acción legal fue presentada luego de que el Ministerio Público citara a Redondo y a otros exintegrantes de la Comisión Permanente para rendir declaración en condición de investigados dentro de un proceso orientado a determinar si durante el funcionamiento de ese órgano se excedieron las facultades otorgadas por la Constitución y las leyes de la República.

La investigación también alcanza a otros exdiputados y diputados que formaron parte de la Comisión, entre ellos Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire, además de varios legisladores que actualmente continúan ejerciendo funciones en el Congreso Nacional.

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Redacción La Prensa
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