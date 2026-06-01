MP niega acceso a información a defensa de Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público admitió el escrito de apersonamiento presentado por la defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en el marco de la investigación por las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, el ente acusador rechazó la solicitud de los apoderados legales de Redondo para obtener información relacionada con el expediente y las diligencias investigativas que se encuentran en curso.