Empresarios del litoral atlántico presentan agenda de desarrollo al Gobierno

La Ceiba

Representantes del sector empresarial del litoral atlántico, agrupados en la Fedecámaras y respaldados por la Cámara de Comercio de Atlántida, la ANDI y la Cámara de Turismo de La Ceiba, sostuvieron una reunión estratégica en Tegucigalpa con una comisión del Gobierno Central, encabezada por el presidente Nasry Asfura. El encuentro tuvo como objetivo principal exponer una hoja de ruta de proyectos críticos para la región, los cuales han sido postergados históricamente. Los empresarios hicieron hincapié en que, a diferencia de administraciones anteriores donde las promesas quedaron en el olvido, esta vez la exigencia es de resultados concretos.

Proyectos prioritarios para la región

Durante la sesión, se presentaron las necesidades más urgentes que buscan reactivar la economía local. Se solicitó formalmente elevar la categoría del aeropuerto Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson para permitir operaciones de vuelos internacionales desde diversos países, con especial énfasis en la conexión con aerolíneas estadounidenses, superando su actual operatividad limitada hacia Gran Caimán.

Modernización del puerto de cabotaje

Ante la creciente necesidad de infraestructura, se planteó una inversión fuerte en el puerto de cabotaje, proyecto que ya cuenta con la anuencia del Gobierno tras la gestión previa realizada por la alcaldía ceibeña que dirige el alcalde Bader Dip. El presidente Asfura se comprometió a gestionar la ampliación vial, incluyendo un tramo de dos carriles entre Tela y La Ceiba (con tres carriles en zonas estratégicas) y la construcción de un nuevo bulevar de entrada a la ciudad de La Ceiba.

Crisis energética

Se abordó de forma urgente la problemática de los constantes apagones que afectan la competitividad y la calidad de vida en la región, solicitando soluciones estructurales al sistema eléctrico. José Lanza, expresidente de la Cámara de Comercio de Atlántida, calificó la respuesta del Gobierno como positiva, pero mantuvo una postura de cautelosa vigilancia. “Nos aseveró que ha puesto los ojos en el litoral atlántico, porque sabe que ha sido abandonado y quiere hacerlo de la mejor manera. Esta vez vamos a reclamar porque el gobierno anterior nos mintió. Vamos a luchar estos cuatro años, pero si nos vuelven a mentir, nos retiraremos; vamos a darles un tiempo prudencial”, enfatizó Lanza. El dirigente empresarial fue enfático al advertir sobre las consecuencias de un posible incumplimiento: “Vamos a hacer un compromiso: si en dos años no hay avances reales en estos proyectos, vamos a paralizar todo”.

Próximos pasos