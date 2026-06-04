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Buscan sancionar la quema de llantas en Honduras

Roberto Pineda Chacón asegura que la iniciativa no busca limitar las protestas, sino castigar el daño ambiental y el abandono de llantas en espacios públicos.

Buscan sancionar la quema de llantas en Honduras

El diputado liberal Roberto Pineda Chacón presentó un proyecto de ley para sancionar la quema de llantas y su abandono en lugares no autorizados.

 Fotos: Archivo LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

En vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, el diputado liberal por Cortés, Roberto Pineda Chacón, presentó este jueves un proyecto de ley orientado a sancionar la quema de llantas y el abandono de estos desechos en lugares no autorizados.

El legislador explicó que la propuesta tiene un enfoque ambiental y de salud pública, y aclaró que no pretende prohibir ni criminalizar las manifestaciones ciudadanas, sino evitar prácticas que generan contaminación y afectan a la población.

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“No es que esté en contra de las manifestaciones, yo soy promanifestación, pero de una forma correcta y ordenada”, sostuvo Pineda Chacón al defender la iniciativa.

De acuerdo con el diputado proyectista, las sanciones se aplicarían contra las personas que quemen llantas, abandonen estos productos en espacios públicos no adecuados o los almacenen de forma irresponsable, generando riesgos ambientales, sanitarios o de seguridad.

La iniciativa plantea multas, decomisos y otras sanciones para quienes quemen o almacenen llantas de forma irresponsable, especialmente en zonas pobladas o cerca de centros educativos y de salud.

La iniciativa plantea multas, decomisos y otras sanciones para quienes quemen o almacenen llantas de forma irresponsable, especialmente en zonas pobladas o cerca de centros educativos y de salud.

 ( Fotos: Archivo LA PRENSA)

Entre las medidas contempladas figuran multas, clausura temporal o definitiva de establecimientos, decomiso del material y otras responsabilidades administrativas o civiles, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Pineda Chacón detalló además que se considerará como agravante cuando la quema o abandono de llantas ocurra en zonas pobladas, cerca de centros educativos, hospitales, centros de salud u otros lugares donde pueda haber mayor afectación para la ciudadanía.

La propuesta fue presentada en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, fecha en la que distintos sectores llaman la atención sobre la contaminación, el manejo de residuos y la necesidad de fortalecer la legislación ambiental en el país.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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