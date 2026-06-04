Buscan sancionar la quema de llantas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

En vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, el diputado liberal por Cortés, Roberto Pineda Chacón, presentó este jueves un proyecto de ley orientado a sancionar la quema de llantas y el abandono de estos desechos en lugares no autorizados. El legislador explicó que la propuesta tiene un enfoque ambiental y de salud pública, y aclaró que no pretende prohibir ni criminalizar las manifestaciones ciudadanas, sino evitar prácticas que generan contaminación y afectan a la población.

“No es que esté en contra de las manifestaciones, yo soy promanifestación, pero de una forma correcta y ordenada”, sostuvo Pineda Chacón al defender la iniciativa. De acuerdo con el diputado proyectista, las sanciones se aplicarían contra las personas que quemen llantas, abandonen estos productos en espacios públicos no adecuados o los almacenen de forma irresponsable, generando riesgos ambientales, sanitarios o de seguridad.