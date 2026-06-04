Tres diputados impulsan licencias de conducir para menores de edad en Honduras

La iniciativa busca que quienes adquieran este tipo de vehículos cumplan previamente con determinadas condiciones que permitan mejorar el control, la trazabilidad y la responsabilidad sobre su uso. Aunque el proyecto aún debe ser analizado en comisión para conocer el detalle de los requisitos, el propósito es que la compra de motocicletas no sea únicamente una transacción comercial, sino que esté vinculada a mecanismos de identificación, prevención y seguridad vial.