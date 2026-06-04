Tres diputados impulsan licencias de conducir para menores de edad en Honduras

La posibilidad de que menores de edad puedan obtener licencia de conducir comienza a abrir debate en el Congreso Nacional, donde al menos tres diputados han planteado iniciativas orientadas a regular la conducción de jóvenes y el uso de motocicletas en el país.
Aunque para muchos hondureños la propuesta pudiera sonar“absurda”, los impulsores de estas medidas sostienen que el objetivo no es promover que más menores conduzcan, sino poner orden a una realidad que ya ocurre en calles y carreteras: adolescentes que manejan carros y motocicletas sin contar con una certificación legal.
Uno de los planteamientos más recientes es el del diputado liberal Yury Sabas, quien anunció que presentará un proyecto de decreto para legalizar y regular la emisión de licencias de conducir a jóvenes de entre 16 y 18 años.
“La próxima semana voy a presentar en el Congreso un proyecto de decreto para darles licencia a los jóvenes de 16 a 18 años. Ojo, es para poner orden”, expresó Sabas.
Según el parlamentario, en Honduras hay cientos de menores de edad que ya conducen vehículos y motocicletas sin ningún tipo de control, por lo que considera necesario establecer una regulación especial que permita identificarlos, formarlos y responsabilizar a sus encargados legales.
La iniciativa de Sabas plantea que los menores de entre 16 y 18 años puedan solicitar una licencia de conducir bajo estrictos requisitos y con autorización expresa de sus padres o tutores. Entre las condiciones mencionadas por el diputado figura el consentimiento firmado de los padres de familia, quienes asumirían responsabilidad civil y penal por los menores autorizados para conducir.
El proyecto también establece que el vehículo utilizado por el joven deberá contar obligatoriamente con una póliza de seguro de vida y de daños contra terceros. “Todo joven de 16 a 18 años que pretenda solicitar la licencia tiene que tener el visto bueno de sus padres, y el vehículo debe contar con un seguro de vida y de daños contra terceros”, explicó Sabas.
Además, los solicitantes deberán aprobar un curso de conducción certificado antes de recibir el documento legal. De acuerdo con el diputado, la medida también busca beneficiar a estudiantes que trabajan y que necesitan movilizarse, pero bajo condiciones reguladas y no de forma clandestina o sin preparación vial.
A la propuesta de Sabas se suma la iniciativa de la diputada nacionalista Yasmy Arita, de Lempira, quien presentó el proyecto para crear la Ley Especial de Licencia Juvenil AJ.
Esta propuesta está orientada principalmente a jóvenes conductores de motocicletas y busca fomentar una conducción responsable mediante formación vial, conocimiento de las normas de tránsito y autorización especial para manejar.
La iniciativa pretende reducir la incidencia de accidentes en este sector de la población, especialmente ante el incremento del uso de motocicletas como medio de transporte diario y de trabajo. El proyecto plantea que los jóvenes no solo reciban un permiso para conducir, sino que pasen por un régimen especial de formación y control antes de incorporarse al tránsito vehicular.
El tercer planteamiento fue presentado por el diputado Flavio Nájera, del Partido Democracia Cristiana, quien propuso una reforma a la Ley de Tránsito para establecer requisitos mínimos en la compra de motocicletas.
La iniciativa busca que quienes adquieran este tipo de vehículos cumplan previamente con determinadas condiciones que permitan mejorar el control, la trazabilidad y la responsabilidad sobre su uso. Aunque el proyecto aún debe ser analizado en comisión para conocer el detalle de los requisitos, el propósito es que la compra de motocicletas no sea únicamente una transacción comercial, sino que esté vinculada a mecanismos de identificación, prevención y seguridad vial.
Las tres propuestas coinciden en un punto central: la necesidad de regular una realidad que, según los diputados, ya ocurre sin control en el país. Sin embargo, la idea de otorgar licencias a menores de edad ha generado cuestionamientos entre ciudadanos que consideran que una licencia no necesariamente evitará accidentes de tránsito.
Pese a las críticas, Sabas sostiene que la regulación permitiría reducir riesgos al obligar a los jóvenes a cumplir requisitos, recibir formación y conducir bajo la responsabilidad de sus padres o tutores. Las iniciativas deberán ser remitidas a las comisiones correspondientes del Congreso Nacional para su análisis, dictamen y eventual discusión en el pleno.