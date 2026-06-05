Lluvias en cuatro regiones este viernes 5 de junio en Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este viernes 5 de junio de 2026 en las diferentes regiones de Honduras. De acuerdo con el pronóstico de Copeco, durante esta jornada se registrarán lluvias y tormentas eléctricas.

La entidad de contigencias detalló que la convergencia de la humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe estará generando abundante nubosidad e inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de precipitaciones de diversa intensidad. Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en las regiones sur y suroccidental del país.

