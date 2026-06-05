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Lluvias en cuatro regiones este viernes 5 de junio en Honduras

Copeco informó que la convergencia de la humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe estará generando abundante nubosidad e inestabilidad atmosférica

Lluvias en cuatro regiones este viernes 5 de junio en Honduras

Las precipitaciones más fuertes se esperan en dos zonas del territorio hondureño, según Copeco.

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este viernes 5 de junio de 2026 en las diferentes regiones de Honduras.

De acuerdo con el pronóstico de Copeco, durante esta jornada se registrarán lluvias y tormentas eléctricas.

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La entidad de contigencias detalló que la convergencia de la humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe estará generando abundante nubosidad e inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de precipitaciones de diversa intensidad.

Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en las regiones sur y suroccidental del país.

En esas zonas se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica durante gran parte de la jornada, según Copeco.

Mientras tanto, para las regiones oriental y central se pronostican lluvias débiles y dispersas, las cuales podrían registrarse de manera intermitente a lo largo del día.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius. La zona sur será la más calurosa, mientras que el occidente, suroccidente y oriente tendrán un clima más fresco.

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Redacción La Prensa
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