Sismo sacudió a El Salvador y el suroccidente de Honduras este viernes

TEGUCIGALPA

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este viernes en aguas del océano Pacífico frente a la costa de El Salvador, sintiéndose también en el suroccidente de Honduras, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Según los informes de Copeco, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:55 de la mañana y tuvo su epicentro a 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, Lempira, a una profundidad de 22 kilómetros bajo el fondo marino.