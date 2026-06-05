Sismo sacudió a El Salvador y el suroccidente de Honduras este viernes

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este viernes en aguas del océano Pacífico frente a la costa de El Salvador, sintiéndose también en el suroccidente de Honduras, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Según los informes de Copeco, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:55 de la mañana y tuvo su epicentro a 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, Lempira, a una profundidad de 22 kilómetros bajo el fondo marino.
Pese a la intensidad del fenómeno, las autoridades de protección civil de Honduras señalaron que no se registran afectaciones en las infraestructuras ni alteración de los servicios básicos en las comunidades cercanas.
Las delegaciones de los cuerpos de socorro tanto de El Salvador como de Honduras se mantienen en vigilancia constante de la zona y los departamentos aledaños por seguridad.
Honduras se encuentra en una región con alta actividad sísmica; sin embargo, la mayoría de los temblores tienen lugar en el océano Pacífico, con mayor frecuencia en El Salvador y Nicaragua, que comparten fronteras con Honduras, así como Guatemala.