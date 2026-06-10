Salud y Colegio Médico instalan mesa de diálogo en Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras

El Colegio Médico de Honduras (CMH) y representantes del sector salud instalaron este miércoles una mesa de trabajo en Casa Presidencial , junto al secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, con el objetivo de buscar soluciones a las demandas laborales en el sistema sanitario público .

La delegación del CMH, encabezada por su presidente Samuel Santos, llegó al Salón Froylán Turcios para iniciar el diálogo con funcionarios del Poder Ejecutivo.

Santos afirmó que el encuentro busca identificar puntos de acuerdo y desacuerdo entre ambas partes para avanzar en una solución a la crisis del sector.

“Estamos aquí para poder atender esta reunión y manifestarnos ambas partes cuáles son los puntos coincidentes y los que no lo sean”, expresó.

El dirigente gremial valoró la apertura del Gobierno para entablar el diálogo y mostró expectativas positivas sobre los resultados de la reunión.

“Feliz que ya nos han recibido aquí en Casa Presidencial. Estamos muy esperanzados de que esto se resuelva para poder solucionar el problema de salud al pueblo de Honduras”, añadió.