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Salud y Colegio Médico instalan mesa de diálogo en Casa Presidencial

CMH y Gobierno instalaron mesa de diálogo en Casa Presidencial para abordar demandas del sector salud, entre ellas pagos atrasados, despidos y ajustes salariales a médicos.

Salud y Colegio Médico instalan mesa de diálogo en Casa Presidencial

Delegación del Colegio Médico de Honduras ingresa a Casa Presidencial para participar en la mesa de diálogo con el Gobierno sobre la crisis en el sistema de salud público.
Tegucigalpa, Honduras

El Colegio Médico de Honduras (CMH) y representantes del sector salud instalaron este miércoles una mesa de trabajo en Casa Presidencial, junto al secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, con el objetivo de buscar soluciones a las demandas laborales en el sistema sanitario público.

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La delegación del CMH, encabezada por su presidente Samuel Santos, llegó al Salón Froylán Turcios para iniciar el diálogo con funcionarios del Poder Ejecutivo.

Santos afirmó que el encuentro busca identificar puntos de acuerdo y desacuerdo entre ambas partes para avanzar en una solución a la crisis del sector.

“Estamos aquí para poder atender esta reunión y manifestarnos ambas partes cuáles son los puntos coincidentes y los que no lo sean”, expresó.

El dirigente gremial valoró la apertura del Gobierno para entablar el diálogo y mostró expectativas positivas sobre los resultados de la reunión.

“Feliz que ya nos han recibido aquí en Casa Presidencial. Estamos muy esperanzados de que esto se resuelva para poder solucionar el problema de salud al pueblo de Honduras”, añadió.

Gremio médico

Santos también recordó el llamado al diálogo hecho por el presidente de la República en días anteriores, destacando la disposición de la administración para escuchar al gremio médico.

“El presidente también reiteró el llamado al diálogo porque está dispuesto a escucharnos y tiene las puertas abiertas. Y atendiendo esa invitación, por eso venimos hoy”, señaló.

El representante del CMH aseguró que el gremio mantiene como principales exigencias el pago de salarios atrasados, el cese de despidos y el reintegro de médicos separados de sus cargos.

Asimismo, reiteró la demanda del pago de la base salarial para todos los médicos en las distintas dependencias del Estado.

Las partes continuarán el proceso de negociación en los próximos encuentros, en busca de acuerdos que permitan normalizar la situación del sistema de salud público.

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Redacción La Prensa
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