Médicos se movilizan a Tegucigalpa para exigir salarios y acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.

Médicos procedentes de distintas regiones del país comenzaron a concentrarse este miércoles en la capital para coordinar una posible movilización nacional en demanda del cumplimiento de compromisos laborales y administrativos pendientes por parte de las autoridades de Salud. A pesar de las condiciones climáticas adversas y los pronósticos de lluvias, delegaciones del Colegio Médico de Honduras (CMH) emprendieron el viaje hacia Tegucigalpa con el objetivo de participar en reuniones y actividades de protesta para visibilizar la situación que enfrenta el gremio. Entre las delegaciones presentes se encuentra una representación de La Ceiba, cuyos integrantes aseguran que la falta de pago a decenas de profesionales de la salud se ha convertido en uno de los principales motivos de la movilización.

La doctora Francis Castro, quien viajó desde Atlántida junto a otros colegas, explicó que la protesta busca presionar a las autoridades para que atiendan las demandas acumuladas durante los últimos meses. "Todas las delegaciones del Colegio Médico de Honduras a nivel nacional nos estamos moviendo hacia la capital. Vale la pena reclamar los derechos porque el derecho que no se reclama se pierde", expresó la profesional de la salud. Castro denunció que en La Ceiba más de 30 médicos permanecen sin recibir salario desde hace cinco meses, una situación que afecta la estabilidad económica de los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, aclaró que la movilización no responde únicamente a los atrasos salariales, sino también al incumplimiento de otros acuerdos alcanzados previamente entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud. Según detalló, durante una mesa de diálogo celebrada el pasado viernes entre representantes del gremio y autoridades sanitarias se lograron algunos avances, aunque los médicos esperan que los compromisos sean ejecutados en su totalidad. La doctora señaló además que existen preocupaciones relacionadas con el proceso de contratación de médicos y el cumplimiento del Estatuto del Médico en distintas instituciones que prestan servicios de salud en el país.