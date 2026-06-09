Asfura anuncia call center para reducir mora quirúrgica y reintegro de 300 médicos

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció una serie de medidas dirigidas a reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos, regularizar la situación laboral de unos 300 médicos y reforzar la estrategia de seguridad contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los anuncios fueron realizados durante una conferencia de prensa en la Academia Nacional de Policía (Anapo), en la ciudad de La Paz, donde el mandatario participó en los actos de conmemoración del Día del Policía Hondureño. En materia sanitaria, Asfura informó sobre la puesta en funcionamiento de un centro de llamadas o call center que permitirá atender consultas relacionadas con las listas de espera para cirugías y las emergencias hospitalarias.

Según explicó, la herramienta busca mejorar la comunicación entre los centros asistenciales y los pacientes, dar seguimiento a las personas que esperan una intervención quirúrgica y ordenar la demanda de servicios dentro de la red pública de salud. El mandatario señaló que el mecanismo también permitirá reducir los tiempos de respuesta y agilizar los procesos de atención hospitalaria, en momentos en que el sistema sanitario enfrenta una elevada mora quirúrgica. Asfura anunció, además, que el Gobierno avanza en la regularización laboral de alrededor de 300 médicos que mantienen situaciones administrativas pendientes desde 2025.

Detalló que los expedientes fueron revisados de manera individual para facilitar la reincorporación y formalización de los profesionales de la medicina. “Serán reincorporados con respeto a sus plazas y pagos antes de finalizar junio”, afirmó el gobernante. También aseguró que serán respetados los ajustes salariales establecidos en la legislación y que continuará la incorporación gradual de médicos especialistas en diferentes áreas del sistema público.

Refuerzo contra el crimen organizado