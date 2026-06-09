  1. Inicio
  2. · Honduras

Asfura anuncia call center para reducir mora quirúrgica y reintegro de 300 médicos

El Gobierno también prepara un plan de fortalecimiento tecnológico y operativo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Asfura anuncia call center para reducir mora quirúrgica y reintegro de 300 médicos

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, participó ayer en la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en La Paz.
Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció una serie de medidas dirigidas a reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos, regularizar la situación laboral de unos 300 médicos y reforzar la estrategia de seguridad contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Los anuncios fueron realizados durante una conferencia de prensa en la Academia Nacional de Policía (Anapo), en la ciudad de La Paz, donde el mandatario participó en los actos de conmemoración del Día del Policía Hondureño.

En materia sanitaria, Asfura informó sobre la puesta en funcionamiento de un centro de llamadas o call center que permitirá atender consultas relacionadas con las listas de espera para cirugías y las emergencias hospitalarias.

Tomás Zambrano recibe reconocimiento durante ceremonia de ascensos policiales en La Paz

Según explicó, la herramienta busca mejorar la comunicación entre los centros asistenciales y los pacientes, dar seguimiento a las personas que esperan una intervención quirúrgica y ordenar la demanda de servicios dentro de la red pública de salud.

El mandatario señaló que el mecanismo también permitirá reducir los tiempos de respuesta y agilizar los procesos de atención hospitalaria, en momentos en que el sistema sanitario enfrenta una elevada mora quirúrgica.

Asfura anunció, además, que el Gobierno avanza en la regularización laboral de alrededor de 300 médicos que mantienen situaciones administrativas pendientes desde 2025.

Asfura anunció acciones para reducir la mora quirúrgica, regularizar a 300 médicos y reforzar la lucha contra el crimen organizado. Le dieron un reconocimiento en la ceremonia de ascensos.

Asfura anunció acciones para reducir la mora quirúrgica, regularizar a 300 médicos y reforzar la lucha contra el crimen organizado. Le dieron un reconocimiento en la ceremonia de ascensos.

Detalló que los expedientes fueron revisados de manera individual para facilitar la reincorporación y formalización de los profesionales de la medicina.

“Serán reincorporados con respeto a sus plazas y pagos antes de finalizar junio”, afirmó el gobernante.

También aseguró que serán respetados los ajustes salariales establecidos en la legislación y que continuará la incorporación gradual de médicos especialistas en diferentes áreas del sistema público.

Refuerzo contra el crimen organizado

En materia de seguridad, Asfura reiteró que su administración mantiene una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado mediante la coordinación entre las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional.

El presidente explicó que se trabaja en un plan de fortalecimiento institucional que contempla la incorporación de tecnología, equipo y nuevas capacidades operativas para los cuerpos de seguridad.

No obstante, señaló que la aplicación de las medidas y sus resultados dependerán de los procesos logísticos y de la coordinación entre las instituciones involucradas en la estrategia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias