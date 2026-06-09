Asfura participa en ascenso de 45 oficiales de la Policía Nacional

La Paz, Honduras

El presidente Nasry Asfura participó este martes 9 de junio en la ceremonia de ascenso de 45 oficiales de la Policía Nacional, realizada como parte de la conmemoración del Día del Policía Hondureño. El acto se desarrolló en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía, en la ciudad de La Paz, donde los oficiales recibieron las insignias correspondientes a sus nuevos grados, luego de que las promociones fueran aprobadas por el Congreso Nacional.

Entre los ascensos destaca el del director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, quien fue promovido al grado de comisionado general, la máxima jerarquía dentro de la carrera policial. También fueron ascendidos oficiales que pasaron del grado de subcomisionado a comisionado y de subcomisario a comisario, como parte del proceso de fortalecimiento de la estructura de mando de la institución. Cada 9 de junio, también se celebra el Día del Policía Hondureño.

Las promociones fueron otorgadas tras un proceso de evaluación y revisión de los expedientes de los oficiales, tomando en cuenta su trayectoria, años de servicio, méritos profesionales y cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa policial. Según información proporcionada por el Congreso Nacional, los expedientes fueron analizados antes de su aprobación y contaron con la revisión de instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.